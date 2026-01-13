HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 13-1: Bật tăng lên đỉnh cao mới

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay bật tăng trong bối cảnh bất ổn tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

Giá vàng hôm nay 13-1: Tăng vọt lên đỉnh cao mới - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay nóng lên

Đêm qua, giá vàng trên thị trường quốc tế đã lập đỉnh cao mới ở mức 4.631 USD/ounce. Đến 6 giờ ngày 13-1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch ở mức 4.599 USD/ounce, tăng 91 USD so với mức thấp nhất trong phiên là 4.508 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh khi tâm lý né tránh rủi ro gia tăng, chủ yếu do bất ổn tại FED. Chủ tịch FED – ông Jerome Powell đang bị Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra liên quan đến việc cải tạo trụ sở FED và lời khai trước Quốc hội. Ông Powell công khai mô tả cuộc điều tra là hành vi quấy rối từ chính quyền Trump, vì ông từ chối đáp ứng áp lực giảm lãi suất mạnh mẽ từ Tổng thống.

"Sự leo thang chưa từng có trong cuộc chiến giữa Tổng thống Donald Trump và FED – một cơ quan độc lập mà ông đã nhiều lần chỉ trích vì không cắt giảm mạnh lãi suất chủ chốt" – hãng tin AP bình luận.

Bất ổn này đã thể hiện rõ trên thị trường tiền tệ, khi chỉ số đô la Mỹ giảm 0,25% xuống còn 98,82 điểm, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong ba tuần. Điều này tạo động lực đẩy giá vàng hôm nay đi lên.

Trong khi đó, tình hình biểu tình tại Iran đang nóng lên. Chính phủ Iran đưa ra cảnh báo đối với cả Mỹ và Israel về việc can thiệp. 

Thông tin này làm gia tăng lo ngại rủi ro địa chính trị trên thị trường tài chính toàn cầu. Từ đó, nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng tăng cao. Giá vàng hôm nay lập đỉnh cao mới là kết quả tất yếu từ các yếu tố trên.

Giá vàng hôm nay 13-1: Tăng vọt lên đỉnh cao mới - Ảnh 2.


giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới Mỹ FED Iran
