Kinh tế

Sáng 12-1, giá vàng miếng SJC lần đầu chạm mốc 162 triệu đồng/lượng

Thái Phương

(NLĐO) – Đà đi lên mạnh mẽ của giá vàng thế giới thúc đẩy giá trong nước tăng cao, vàng miếng SJC lần đầu có mốc 162 triệu đồng.

Sáng 12-1, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị niêm yết trong khoảng 160 - 162 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với giá cuối tuần. 

Tuần trước, giá vàng miếng đã tăng tổng cộng 7 triệu đồng/lượng. 

Tính từ đầu năm 2026 tới nay, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng hơn 9 triệu đồng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% thương hiệu SJC được giao dịch ở vùng giá 156,5 - 159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,2 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần.

Nhẫn tròn trơn 24K tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) có giá 156  - 159 triệu đồng/lượng (mua - bán); trong khi Tập đoàn Phú Quý bán ra 160 triệu đồng/lượng, còn tại Bảo Tín Minh Châu mức giá bán ra lên tới 161,7 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường hiện nay. 

Giá vàng miếng SJC lần đầu chạm mốc 162 triệu đồng vào Sáng 12 - 1 - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC tăng tiếp

Dù giá vàng biến động mạnh, nhưng chênh lệch giá mua vào – bán ra vàng miếng SJC, vàng nhẫn được các doanh nghiệp giữ ở mức 2-3 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với những ngày trước.

Giá vàng trong nước đi lên mạnh mẽ theo giá thế giới. Sáng nay, khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới, giá vàng liên tục tăng mạnh, có thời điểm vượt qua mốc 4.600 USD/ounce, tăng tới 90 USD mỗi ounce so với giá đóng cửa cuối tuần trước.

Tới lúc 9 giờ, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.573 USD/ounce, tăng khoảng 60 USD mỗi ounce so với cuối tuần.

Nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco cho biết các nhà đầu tư lạc quan tiếp tục mua vào vàng khi giá giảm tuần trước - trong bối cảnh tâm lý ngại rủi ro vẫn còn cao trên thị trường. Điều này đang thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý.

Ông Sean Lusk, đồng giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, nói rằng đến hiện tại, yếu tố kinh tế và địa chính trị đều đang hỗ trợ giá vàng tăng tiếp. Ngay cả khi đồng USD mạnh hơn, cũng không cản trở được đà tăng giá của vàng.

Ở chiều ngược lại, cũng không ít ý kiến cảnh báo giá vàng liên tục ở vùng quá mua theo phân tích kỹ thuật nên có thể đảo chiều giảm trong ngắn hạn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 145 triệu đồng/lượng.


