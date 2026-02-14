HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 14-2: Tăng mạnh trở lại

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Sau một phiên giảm sốc, giá vàng hôm nay, 14-2, đã bật tăng mạnh mẽ khi chứng khoán Mỹ lao dốc.

Giá vàng hôm nay 14-2: Tăng mạnh trở lại - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay nóng lên

Đầu ngày 14-2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 5.043 USD/ounce, tăng mạnh 103 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua 4.940 USD/ounce.

Các nhà phân tích đang nỗ lực lý giải hiện tượng "sụp đổ chớp nhoáng" trên thị trường chứng khoán Mỹ. Làn sóng bán tháo cổ phiếu được cho là xuất phát từ lo ngại về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), đến lợi nhuận tương lai của một số doanh nghiệp công nghệ.

Theo đó, nhiều nhà đầu tư đã tạm thời "nghỉ chơi"chơi cổ phiếu, dịch chuyển sang vàng để tìm kiếm lợi nhuận. Giá vàng hôm nay tăng mạnh là tất yếu.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran có thể kéo dài khoảng một tháng, nhằm đạt thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận cần diễn ra nhanh chóng, đồng thời cảnh báo hậu quả "rất đau thương" nếu không đạt được tiến triển. Để tăng cường sức ép, Mỹ đã điều tàu sân bay USS Gerald R. Ford – tàu sân bay lớn nhất thế giới – đến Trung Đông, hỗ trợ cho tàu sân bay hiện diện tại khu vực, theo thông tin từ AP và các nguồn quen thuộc với kế hoạch.

Có lẽ thông tin này khiến giới đầu tư tài chính lo ngại tình hình địa chính trị sẽ trở nên căng thẳng. Điều này có thể làm cho nhiều tổ chức, cá nhân nghĩ giá vàng sẽ còn đi lên trong thời gian tới. Thế nên, trong phiên giao dịch đêm qua, dòng tiền đã dồn vào thị trường vàng. Giá vàng hôm nay tăng hàng trăm USD là dễ hiểu.

Giá vàng hôm nay 14-2: Tăng mạnh trở lại - Ảnh 2.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 13-2: Giảm thẳng đứng

Giá vàng hôm nay 13-2: Giảm thẳng đứng

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 13-2, sụt giảm nhanh và sâu khi các tổ chức tài chính bán ra thu về lợi nhuận.

Sáng 12-2, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do thấp hơn trong ngân hàng, công ty vàng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do được một số cửa hàng vàng nhỏ bán ra chỉ khoảng 179,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn so với tại công ty SJC.

Giá vàng hôm nay 12-2: Bật tăng trở lại

(NLĐO) – Sau một phiên giảm mạnh, giá vàng hôm nay, 12-2, đã bật tăng trở lại bất chấp đồng USD tăng giá

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo