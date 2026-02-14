Giá vàng hôm nay 14-2: Tăng mạnh trở lại

Giá vàng hôm nay nóng lên

Đầu ngày 14-2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 5.043 USD/ounce, tăng mạnh 103 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua 4.940 USD/ounce.

Các nhà phân tích đang nỗ lực lý giải hiện tượng "sụp đổ chớp nhoáng" trên thị trường chứng khoán Mỹ. Làn sóng bán tháo cổ phiếu được cho là xuất phát từ lo ngại về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), đến lợi nhuận tương lai của một số doanh nghiệp công nghệ.

Theo đó, nhiều nhà đầu tư đã tạm thời "nghỉ chơi"chơi cổ phiếu, dịch chuyển sang vàng để tìm kiếm lợi nhuận. Giá vàng hôm nay tăng mạnh là tất yếu.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran có thể kéo dài khoảng một tháng, nhằm đạt thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận cần diễn ra nhanh chóng, đồng thời cảnh báo hậu quả "rất đau thương" nếu không đạt được tiến triển. Để tăng cường sức ép, Mỹ đã điều tàu sân bay USS Gerald R. Ford – tàu sân bay lớn nhất thế giới – đến Trung Đông, hỗ trợ cho tàu sân bay hiện diện tại khu vực, theo thông tin từ AP và các nguồn quen thuộc với kế hoạch.

Có lẽ thông tin này khiến giới đầu tư tài chính lo ngại tình hình địa chính trị sẽ trở nên căng thẳng. Điều này có thể làm cho nhiều tổ chức, cá nhân nghĩ giá vàng sẽ còn đi lên trong thời gian tới. Thế nên, trong phiên giao dịch đêm qua, dòng tiền đã dồn vào thị trường vàng. Giá vàng hôm nay tăng hàng trăm USD là dễ hiểu.