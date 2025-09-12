HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chiều 12-9, giá vàng trong nước tiếp tục đà giảm

Thái Phương

(NLĐO) - Người bán nhiều hơn nhu cầu mua vào khiến giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn mất thêm cả triệu đồng vào chiều nay.

Giá vàng miếng SJC giảm hơn 4 triệu đồng từ đỉnh

Đến cuối ngày 12-9, giá vàng trong nước vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) báo giá vàng miếng SJC mua vào 128,4 triệu đồng/lượng mua vào và 131,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,4 triệu đồng so với buổi sáng.

Chỉ trong 1 ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC mất gần 2 triệu đồng/lượng. Nếu tính từ mốc đỉnh lịch sử 135,8 triệu đồng, giá vàng miếng đã "bốc hơi" khoảng 4,4 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tiếp tục xu hướng đi xuống khi lùi sâu về mức 125 triệu đồng/lượng mua vào và 128 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 400.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng. Trong vòng 1 ngày, mỗi lượng vàng nhẫn cũng mất tổng cộng khoảng 2,2 triệu đồng/lượng.

Chiều 12-9, giá vàng trong nước tiếp tục đà giảm- Ảnh 1.

Giá vàng nhẫn trơn ở các tiệm vàng nhỏ giảm xuống rất sâu

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do cũng giảm rất sâu khi được một số tiệm vàng giao dịch mua vào 129,6 triệu đồng/lượng, bán ra 131,6 triệu đồng/lượng, mất hơn 12 triệu đồng so với mức đỉnh vài ngày trước. 

Tuy nhiên, lao dốc mạnh nhất phải kể đến là giá vàng nhẫn trơn ở các tiệm vàng nhỏ, hiện chỉ còn 107,6 triệu đồng/lượng mua vào, 111 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 4 triệu đồng so với hôm qua. Hiện, loại vàng vàng này đang thấp hơn tại các thương hiệu vàng lớn lên tới 15-17 triệu đồng/lượng, thấp hơn cả giá vàng thế giới sau quy đổi. 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đà đi xuống mạnh mẽ của giá vàng trong nước đã diễn ra suốt từ đầu tuần đến nay và chưa có dấu hiệu ngừng rơi. 

Áp lực bán tăng cao

Theo một số công ty vàng, lực bán vàng tăng mạnh trong ngày hôm nay khiến giá vàng giảm nhanh. Giám đốc một công ty vàng ở TP HCM nói nhiều người đến bán vàng nhưng công ty ông có nguồn tiền mặt hạn chế, nên chỉ mua lại vàng của khách tối đa mỗi người 1 chỉ.

Tại Công ty vàng SJC, nhân viên công ty cho biết trong buổi sáng, nhiều người đi bán vàng nhưng tới buổi chiều, nhu cầu mua vàng tăng trở lại. Dù vậy, giá vàng miếng và vàng nhẫn vẫn giảm mạnh.

Diễn biến trên ngược những ngày trước đó, khi nhu cầu mua vàng từ người dân tăng cao và mỗi công ty vàng chỉ bán tối đa cho khách 1 chỉ vàng nhẫn.

Đáng chú ý, giá vàng trong nước giảm rất mạnh dù giá thế giới duy trì ở mức cao. Chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang được giao dịch ở mức 3.645 USD/ounce, ổn định so với buổi sáng.

Quy đổi theo tỉ giá, giá vàng thế giới vào khoảng 116,4 triệu đồng/lượng, hiện thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 15 triệu đồng/lượng - mức chênh lệch đã thu hẹp đáng kể so với trên 20 triệu đồng/lượng những ngày trước.

Chiều 12-9, giá vàng trong nước tiếp tục đà giảm- Ảnh 4.

Nếu tính từ mốc đỉnh, mỗi lượng vàng miếng SJC đã mất khoảng 4,4 triệu đồng/lượng



