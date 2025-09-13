Giá vàng hôm nay 13-9: Tiếp tục đi lên

Giá vàng hôm nay của thế giới tiếp tục tăng

Tính đến sáng 13-9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại mức 3.643 USD/ounce, tăng 9 USD so với mức mở cửa ngày hôm trước (3.634 USD/ounce).

Trong tuần qua, giá vàng thế giới tăng rất mạnh, có lúc đạt mức cao nhất 3.674 USD/ounce

Theo hãng Bloomberg, đà tăng của giá vàng được thúc đẩy bởi lo ngại về kinh tế Hoa Kỳ, khi các nhà đầu tư tìm kiếm kênh phòng ngừa rủi ro trước lạm phát gia tăng và đồng USD suy yếu.

Giới phân tích nhận định nhu cầu trú ẩn an toàn và các chỉ báo kỹ thuật tích cực dự báo sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần theo dõi sát các diễn biến kinh tế vĩ mô, đặc biệt là chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và biến động trên thị trường chứng khoán, để đánh giá khả năng duy trì đà tăng của giá vàng thế giới .

Trong khi đó, tại Việt Nam, cuối ngày 12-9, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm mạnh được niêm yết ở mức 131,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn xuống còn 128 triệu đồng/lượng.