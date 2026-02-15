HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 15-2: Dự báo mới nhất về vàng những ngày Tết

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Nhiều chuyên gia thận trọng nhưng các nhà đầu tư lại lạc quan với xu hướng đi lên của giá vàng tuần tới.

Sáng chủ nhật 15-2 (tức 28 tháng Chạp), giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào, 181 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

TIN LIÊN QUAN

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được SJC niêm yết khoảng 177,5 triệu đồng/lượng mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Trong tuần, có thời điểm giá vàng rớt khỏi vùng 180 triệu đồng mỗi lượng, chỉ còn 179 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước tăng tiếp theo đà phục hồi của giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tuần qua tiếp tục biến động mạnh trước khi đóng cửa ở trên vùng 5.000 USD/ounce, dừng ở mức 5.042 USD/ounce, tăng hơn 70 USD/ounce so với tuần trước. 

Trong tuần, có thời điểm vàng bị bán tháo khiến giá rớt thẳng đứng, chỉ còn 4.878 USD/ounce. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy từ thị trường giúp giá vàng đi lên mạnh mẽ trở lại.

Dự báo giá vàng hôm nay 15 - 2 và xu hướng Tết 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng tuần tới được dự báo trở nên khó đoán hơn, theo giới phân tích

Khảo sát mới nhất về xu hướng tuần tới của Kitco cho thấy giá vàng trở nên khó đoán hơn khi một số chuyên gia dự báo đi ngang.

Tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 12 chuyên gia phân tích tham gia trả lời. Trong đó chỉ có 33% cho rằng giá vàng sẽ tăng, 25% dự báo giá vàng giảm và có tới 42% còn lại nhận định giá đi ngang.

Trong khi đó, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, các nhà đầu tư cá nhân lạc quan về đà đi lên của giá vàng. Có 257 nhà đầu tư trả lời với kết quả lạc quan khi tới 63% người được hỏi nói giá vàng sẽ tăng tiếp, chỉ 20% cho rằng giá sẽ giảm và 17% còn lại nhận định kim loại quý đi ngang.

Tuần tới sẽ là một tuần ngắn hơn đối với các nhà giao dịch, khi trùng dịp Tết Nguyên đán của Trung Quốc khiến thị trường vàng lớn nhất thế giới tạm ngừng hoạt động, làm tăng khả năng những biến động nhỏ có thể gây ra tác động lớn đến giá cả trong bối cảnh giao dịch thưa thớt.

Trả lời Kitco, ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho biết đợt bán tháo vàng cuối tuần qua rất dữ dội nhưng lực cầu bắt đáy đã xuất hiện mạnh mẽ. Vì vậy, những đợt giảm giá hoặc điều chỉnh là cơ hội tham gia thị trường.

Ở chiều ngược lại, ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục giảm vào tuần tới và trong tương lai gần. Còn trong tuần qua, giá vàng dao động trong khoảng từ 4.900 USD đến 5.100 USD/ounce.

"Dự kiến giá sẽ quay trở lại mức 4.600 – 4.700 USD/ounce, vùng tích lũy trong khoảng 2 tháng qua, nếu không giữ được mức hỗ trợ ở khu vực này khả năng giá vàng sẽ còn tiếp tục đi xuống" – ông Alex Kuptsikevich dự báo.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 159 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng hôm nay 15 - 2 và xu hướng Tết 2026 - Ảnh 3.

Dự báo giá vàng hôm nay 15 - 2 và xu hướng Tết 2026 - Ảnh 4.


Tin liên quan

Sáng 14-2, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng mạnh

Sáng 14-2, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng mạnh

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC sáng nay, 14-2, bán ra ở mức 181 triệu đồng/lượng khi giá thế giới phục hồi mạnh mẽ.

Giá vàng hôm nay 14-2: Tăng mạnh trở lại

(NLĐO) – Sau một phiên giảm sốc, giá vàng hôm nay, 14-2, đã bật tăng mạnh mẽ khi chứng khoán Mỹ lao dốc.

Sáng 13-2, giá vàng - giá bạc trong nước giảm mạnh

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm hàng triệu đồng theo đà lao dốc của giá thế giới.

giá vàng hôm nay giá vàng thế giới thị trường vàng giá vàng miếng dự báo giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo