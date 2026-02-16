HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 16-2: Vàng, bạc cùng giảm khi vừa mở cửa

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay đi xuống cùng nhịp với giá bạc trên thị trường quốc tế khi mở cửa tuần giao dịch mới.

Sáng 16-2, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 5.020 USD/ounce, giảm khoảng 22 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục duy trì trên mốc 5.000 USD/ounce nhưng tốc độ giao dịch chậm hơn - sau cú sập mạnh trong lịch sử vào đầu tháng 2 vừa rồi. Nếu so với mốc đỉnh lịch sử 5.600 USD/ounce, giá vàng hiện vẫn thấp hơn khoảng 500 USD/ounce. 

TIN LIÊN QUAN

Theo giới phân tích, giá vàng đã tăng lên khi dữ liệu lạm phát hạ nhiệt cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể tiếp tục hạ lãi suất, với xác suất cơ quan này có 50% khả năng cắt giảm lãi suất lần thứ 3 vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, nếu giá vàng không vượt qua được mốc 5.100 USD/ounce, kim loại quý có thể đi xuống dưới vùng 4.900 USD/ounce trước áp lực bán chốt lời của thị trường. Đặc biệt, trong tuần này, một trong những thị trường giao dịch vàng vật chất lớn của thế giới là Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Vì vậy, nếu có yếu tố tác động, giá vàng có thể biến động mạnh hơn.

Cùng nhịp với giá vàng, giá bạc cũng đi xuống khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới. Hiện giá bạc giao ngay ở mức 76,4 USD/ounce, mất khoảng 1,5% so với giá cuối tuần trước. Thậm chí, giá bạc còn giảm mạnh hơn vàng.

Giá vàng hôm nay 16 - 2: Xu hướng giảm giá vàng và bạc trong thị trường quốc tế - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước đi xuống theo giá thế giới

Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC sáng nay được một số doanh nghiệp như Công ty Mi Hồng giao dịch mua vào 178,3 triệu đồng/lượng, bán ra 180,8 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 200.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 các loại cũng được giao dịch bằng với giá vàng miếng SJC, quanh 180,8 triệu đồng/lượng (chiều bán ra).

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn gần đây không có nhiều sự cách biệt. Trong bối cảnh giá vàng miếng khan hiếm, nhiều người chuyển sang mua vàng nhẫn, đẩy giá vàng nhẫn lên cao và bằng với giá vàng miếng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 158,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.

Với giá bạc trong nước, giá bạc miếng các loại đang tạm dừng ở mức 3,33 triệu đồng/lượng mua vào, 3,43 triệu đồng/lượng bán ra - ổn định khi nhiều doanh nghiệp nghỉ giao dịch trong dịp Tết.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 15-2: Dự báo mới nhất về vàng những ngày Tết

Giá vàng hôm nay 15-2: Dự báo mới nhất về vàng những ngày Tết

(NLĐO) – Nhiều chuyên gia thận trọng nhưng các nhà đầu tư lại lạc quan với xu hướng đi lên của giá vàng tuần tới.

Sáng 14-2, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng mạnh

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC sáng nay, 14-2, bán ra ở mức 181 triệu đồng/lượng khi giá thế giới phục hồi mạnh mẽ.

Giá vàng hôm nay 14-2: Tăng mạnh trở lại

(NLĐO) – Sau một phiên giảm sốc, giá vàng hôm nay, 14-2, đã bật tăng mạnh mẽ khi chứng khoán Mỹ lao dốc.

giá vàng hôm nay giá vàng miếng vàng miếng SJC giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo