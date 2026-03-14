Kinh tế

Sáng 14-3, giá vàng trong nước rớt mốc 180 triệu đồng/lượng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt tiếp, chiều mua vào rơi khỏi mốc 180 triệu đồng/lượng.

Sáng 14-3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng như Mi Hồng, DOJI, PNJ tiếp tục điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC xuống còn 179,6 triệu đồng/lượng mua vào và 182,6 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn tới 2,2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. 

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% của công ty SJC cũng giảm tương tự, còn 179,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 182,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. 

Các công ty khác như Công ty PNJ, Mi Hồng, Bảo Tín Mạnh Hải bán vàng nhẫn trơn ở mức 182,6 triệu đồng/lượng, bằng với giá vàng miếng SJC.

Giá vàng trong nước đã giảm ngày thứ 4 liên tiếp, mất tổng cộng 4,6 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay giao ngay hiện ở mức 5.020 USD/ounce, mất khoảng 100 USD/ounce so với phiên trước, trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh, giá dầu thô cũng đi lên.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh ngày 14 - 3 , cập nhật tình hình kinh tế - Ảnh 2.

Giá vàng giảm mạnh vào sáng nay

Chỉ số giá USD (DXY Index) tiếp tục vượt 100 điểm trong khi giá dầu thô cũng tăng vọt lên trên 103 USD/thùng.

Theo giới phân tích, căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran chưa tạo ra lực đẩy mạnh cho giá vàng như kỳ vọng của thị trường. Nếu tính từ mốc trên 5.400 USD/ounce, thời điểm xung đột ở Trung Đông bắt đầu leo thang, giá vàng đã rớt gần 400 USD/ounce (-7,9%).

Sau đợt tăng giá gần đây, giá vàng hiện đang bị "mắc kẹt" trong vùng 5.100 – 5.200 USD/ounce trong vài ngày qua, trước khi lao dốc vào cuối tuần. Dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy tăng trưởng GDP của Mỹ giảm mạnh trong quý IV/2025, chỉ tăng 0,7% trong khi áp lực lạm phát vẫn dai dẳng.

Trong ngắn hạn, lập trường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn là một trở ngại đáng kể với vàng. Bởi khi lạm phát vẫn ở mức cao, FED có rất ít dư địa để mạnh tay cắt giảm lãi suất ngay cả khi đà tăng trưởng kinh tế suy yếu. 

Điều đó có nghĩa là lãi suất có khả năng vẫn ở mức cao, hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu - hai yếu tố thường gây áp lực lên giá vàng.

Giá vàng quy đổi theo tỉ giá VND/USD vào sáng nay chỉ còn hơn 159 triệu đồng/lượng.


Giá vàng hôm nay, 14-3: Tiếp tục sụt giảm

