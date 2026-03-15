Kinh tế

Giá vàng hôm nay 15-3: Dự báo mới nhất

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giới phân tích cho rằng giá vàng sẽ đi xuống trong khi nhiều nhà đầu tư kỳ vọng phục hồi.

Sáng 15-3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 179,6 triệu đồng/lượng mua vào, 182,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,4 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được niêm yết lần lượt 179,3 - 182,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,3 triệu đồng/lượng. 

Giá vàng trong nước giảm tuần thứ 2 liên tiếp. Trong vòng 2 tuần, giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn mất tổng công trên 4 triệu đồng mỗi lượng.

Đà giảm liên tiếp của giá vàng trong nước do ảnh hưởng từ thị trường quốc tế. Giá vàng chốt tuần giao dịch ở mức 5.020 USD/ounce, mất hơn 150 USD/ounce (tương đương mức giảm gần 5 triệu đồng) so với tuần trước.

Giá vàng thế giới cũng thấp nhất trong nhiều ngày qua. Dù vậy, khảo sát về giá vàng tuần tới của Kitco, nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng giá kim loại quý sẽ tăng trở lại trong những ngày tới, dù giới phân tích bày tỏ sự kém lạc quan hơn.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 15 chuyên gia phân tích tham gia trả lời. Trong đó chỉ có 40% cho rằng giá vàng sẽ tăng, cũng có tới 40% dự báo giá giảm và 20% còn lại nhận định giá đi ngang.

Giá vàng hôm nay 15 - 3: Dự báo giá vàng và xu hướng thị trường kinh tế - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước giảm 2 tuần liên tiếp

Tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, các nhà đầu tư cá nhân lạc quan về đà đi lên của giá vàng. Có 270 nhà đầu tư trả lời với con số 63% người được hỏi nói giá vàng tăng trở lại, chỉ 12% cho rằng giá giảm và 26% còn lại nhận định kim loại quý đi ngang.

Tuần tới, lịch công bố thông tin kinh tế toàn cầu sẽ dày đặc với các quyết định về điều hành lãi suất từ hàng loạt ngân hàng trung ương lớn như Úc, Canada, Mỹ, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Anh và khu vực châu Âu…

Thị trường cũng sẽ đón nhận các số liệu mới về tình hình sản xuất tại những khu vực công nghiệp trọng điểm của Mỹ, diễn biến của thị trường nhà ở đang gặp nhiều khó khăn, cũng như dữ liệu lạm phát sản xuất.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết giá vàng đã giữ được ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 5.000 USD/ounce. Kim loại quý này vẫn đang dao động trong vùng giá được thiết lập từ đầu tháng, trong khoảng 4.996 - 5.381 USD/ounce. Dữ liệu kinh tế Mỹ kém tích cực cùng với việc đà tăng của giá dầu chững lại giúp khả năng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.

Giá vàng hôm nay 15 - 3: Dự báo giá vàng và xu hướng thị trường kinh tế - Ảnh 3.

Trả lời Kitco, ông Sean Lusk, đồng giám đốc phụ trách mảng phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho biết ông đang theo dõi chặt chẽ mối tương quan giữa thị trường chứng khoán, vàng, năng lượng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

"Hiện gần như không có nhu cầu trú ẩn an toàn đáng kể, bởi giá vàng chưa thể lập đỉnh mới hoặc thậm chí chưa tiến gần các mức cao đó. Trong hai tuần gần đây, mỗi khi giá dầu giảm, thị trường chứng khoán lại phục hồi và kim loại quý cũng tăng theo" – ông Sean Lusk nói.

Ở góc nhìn khác, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể tiếp tục suy giảm trong tuần tới. Theo ông, giá vàng chỉ dao động trong biên độ hơn 3% tuần qua, một mức biến động khá thấp nếu so với bối cảnh địa chính trị hiện nay. Giá vàng đang phản ứng khá trầm lắng trước căng thẳng tại Trung Đông, phần lớn do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng.


Tin liên quan

Sáng 14-3, giá vàng trong nước rớt mốc 180 triệu đồng/lượng

Sáng 14-3, giá vàng trong nước rớt mốc 180 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt tiếp, chiều mua vào rơi khỏi mốc 180 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 14-3: Tiếp tục sụt giảm

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 14-3, chưa dừng đà giảm sâu khi đồng USD còn tăng giá, nhà đầu tư tiếp tục chốt lời

Sáng 13-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm cả hàng triệu đồng mỗi lượng theo đà đi xuống của giá thế giới.

