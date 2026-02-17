HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 17-2: Chưa dừng đà tăng

Giá vàng hôm nay

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 17-2, chưa dừng đà đi lên trong bối cảnh thị trường vẫn đang cân bằng giữa nhu cầu trú ẩn vốn và áp lực chốt lời từ các nhà đầu cơ

Giá vàng hôm nay 17-2: Tiếp tục đi lên - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 17-2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.990 USD/ounce, tăng 25 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua (4.965 USD/ounce).

Mức giá này phản ánh sự phục hồi sau những biến động điều chỉnh gần đây, trong bối cảnh thị trường vẫn đang cân bằng giữa nhu cầu trú ẩn vốn và áp lực chốt lời từ các nhà đầu cơ.

Các nhà phân tích dự báo giá vàng sẽ tiếp tục dao động quanh ngưỡng 5.000 USD/ounce trong suốt quý I/2026, dù chịu ảnh hưởng từ dòng vốn đầu cơ và biến động ngắn hạn. Căng thẳng địa chính trị dai dẳng, kết hợp với bất ổn chính sách tiền tệ tại Mỹ và các lo ngại về tính độc lập thể chế đã củng cố sức hấp dẫn chiến lược dài hạn của vàng.

Elior Manier, nhà phân tích thị trường tại Công ty Giao dịch ngoại hối OANDA, nhận định giá vàng vẫn được hỗ trợ vững chắc quanh mốc 5.000 USD/ounce vì bất ổn địa chính trị ở nhiều nơi. Giá vàng chỉ thực sự điều chỉnh mạnh nếu rủi ro địa chính trị giảm đáng kể. Với mức giá vàng hiện tại, đà tăng có thể chững lại, nhưng bất kỳ đợt giảm nào cũng phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến địa chính trị.

Trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, giao dịch vàng trong nước tạm dừng hoặc duy trì ở mức ổn định so với trước đó. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 thường được niêm yết quanh mức 178-181 triệu đồng/lượng, với chênh lệch so với giá thế giới vẫn ở mức cao do yếu tố cung cầu nội địa và kỳ nghỉ Tết.

Giá vàng hôm nay 17-2: Tiếp tục đi lên - Ảnh 2.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 16-2: Vàng, bạc cùng giảm khi vừa mở cửa

Giá vàng hôm nay 16-2: Vàng, bạc cùng giảm khi vừa mở cửa

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay đi xuống cùng nhịp với giá bạc trên thị trường quốc tế khi mở cửa tuần giao dịch mới.

Khách giao dịch vàng từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản

(NLĐO) – Khách đi bán vàng tại các doanh nghiệp từ 5 triệu đồng trở lên cũng phải thực hiện qua tài khoản ngân hàng.

Giá vàng hôm nay 15-2: Dự báo mới nhất về vàng những ngày Tết

(NLĐO) – Nhiều chuyên gia thận trọng nhưng các nhà đầu tư lại lạc quan với xu hướng đi lên của giá vàng tuần tới.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng
