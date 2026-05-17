Giá vàng hôm nay 17-5: 77% chuyên gia dự báo giảm trong tuần tới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 17-5: 77% chuyên gia dự báo giảm trong tuần tới

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay đóng cửa ở mức thấp nhất trong 2 tuần nhưng nhiều ý kiến dự báo triển vọng vẫn tích cực trong trung, dài hạn.

Sáng 17-5, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn niêm yết vàng miếng SJC quanh mức 160,5 triệu đồng/lượng mua vào, 163,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 4 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng ở quanh mức 160,3 triệu đồng/lượng mua vào, 163,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,7 triệu đồng mỗi lượng. 

TIN LIÊN QUAN

Giá vàng trong nước lao dốc, xóa sạch nỗ lực phục hồi những ngày trước đó.

Kim loại quý giảm mạnh cả ở thị trường trong nước và quốc tế. Chốt tuần giao dịch, giá vàng quốc tế đứng ở mức 4.541 USD/ounce, giảm tới 174 USD/ounce so với cuối tuần trước và đang ở vùng thấp nhất trong khoảng 2 tuần qua.

Với diễn biến tiêu cực này, các chuyên gia và nhà đầu tư có sự giằng co trong dự báo giá vàng tuần tới, theo khảo sát mới nhất của Kitco.

Giá vàng hôm nay 17 - 5: Dự báo triển vọng thị trường vàng từ ngân hàng HSBC - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước và thế giới cùng lao dốc tuần qua

Cụ thể, trong cuộc khảo sát tại Phố Wall với 13 chuyên gia tham gia, chỉ có 15% kỳ vọng giá vàng tăng trở lại, trong khi tới 77% cho rằng giá vàng giảm và 8% dự báo giá đi ngang.

Tâm lý lạc quan hơn ở nhóm nhà đầu tư cá nhân. Trong cuộc khảo sát trực tuyến tại Main Street với 29 người tham gia, 59% kỳ vọng giá vàng tăng, chỉ 14% dự báo giảm và 28% cho rằng giá sẽ ổn định.

Ông Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, cho biết giá dầu tăng cao đẩy giá vàng sụt giảm mạnh. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm hiện ở mức 5,11%, trái phiếu dài hạn của Anh đang tăng mạnh, cũng gây sức ép lên các kim loại quý là vàng, bạc.

Giá vàng hôm nay 17 - 5: Dự báo triển vọng thị trường vàng từ ngân hàng HSBC - Ảnh 3.

Đồ họa AI: Lam Giang

Dù sức ép trong ngắn hạn rất lớn, nhưng phân tích mới nhất của các chuyên gia từ Ngân hàng HSBC (trụ sở tại Anh Quốc) lại cho rằng triển vọng trong trung, dài hạn của vàng vẫn rất tích cực.

Trong một báo cáo, ông James Steel, nhà phân tích kim loại quý hàng đầu tại HSBC nói rằng nhu cầu từ Trung Quốc rất tốt khi chênh lệch giá giữa giá vàng trong nước Trung Quốc và giá vàng toàn cầu trên Sàn giao dịch vàng Thượng Hải vào khoảng 20 USD - cho thấy nhu cầu nội địa mạnh mẽ ở nước này - chủ yếu đến từ phía các nhà đầu tư tổ chức.

"Nhu cầu ít tập trung vào đồ trang sức, tiền xu và vàng thỏi nhỏ như trước đây, mà thay vào đó là vàng thỏi lớn, chủ yếu dành cho các tổ chức, bởi vì cả Trung Quốc và Ấn Độ đều có những cải cách về quy định.

Hiện nay, các công ty bảo hiểm hàng đầu ở Trung Quốc được phép tích trữ vàng thỏi, và các nhà quản lý tài sản ở Ấn Độ cũng được phép làm như vậy. Hoạt động mua vào mạnh mẽ còn tới từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc" – ông James Steel nói.

Trước đó, nhiều tổ chức tài chính quốc tế vẫn giữ nguyên dự báo như JP Morgan đặt mục tiêu 5.000 USD/ounce vào cuối năm; Goldman Sachs giữ ở mức 5.400 USD/ounce và các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào với tốc độ khoảng 585 tấn mỗi quý.

Tin liên quan

Giá vàng miếng SJC giảm liên tiếp, thấp nhất 4 tháng

Giá vàng miếng SJC giảm liên tiếp, thấp nhất 4 tháng

(NLĐO) – Đà giảm của giá vàng trong nước vẫn chưa dừng lại khi giá thế giới tiếp tục lao dốc.

Giá vàng hôm nay 16-5: Vàng thế giới giảm sốc hơn 120 USD/ounce

(NLĐO) – Giá vàng thế giới giảm mạnh khi thị trường lo ngại lạm phát gia tăng và khả năng Mỹ tăng lãi suất để kiểm soát giá cả.

Tối 15-5, giá vàng lẫn bạc đều "lao dốc không phanh"

(NLĐO) – Vàng, bạc bị bán tháo vào tối 15-5 trên thị trường quốc tế khiến giá giảm mạnh

giá vàng hôm nay giá vàng nhẫn giá vàng miếng SJC giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo