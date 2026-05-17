Giá vàng hôm nay 17-5: 77% chuyên gia dự báo giảm trong tuần tới

Sáng 17-5, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn niêm yết vàng miếng SJC quanh mức 160,5 triệu đồng/lượng mua vào, 163,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 4 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng ở quanh mức 160,3 triệu đồng/lượng mua vào, 163,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,7 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước lao dốc, xóa sạch nỗ lực phục hồi những ngày trước đó.

Kim loại quý giảm mạnh cả ở thị trường trong nước và quốc tế. Chốt tuần giao dịch, giá vàng quốc tế đứng ở mức 4.541 USD/ounce, giảm tới 174 USD/ounce so với cuối tuần trước và đang ở vùng thấp nhất trong khoảng 2 tuần qua.

Với diễn biến tiêu cực này, các chuyên gia và nhà đầu tư có sự giằng co trong dự báo giá vàng tuần tới, theo khảo sát mới nhất của Kitco.

Cụ thể, trong cuộc khảo sát tại Phố Wall với 13 chuyên gia tham gia, chỉ có 15% kỳ vọng giá vàng tăng trở lại, trong khi tới 77% cho rằng giá vàng giảm và 8% dự báo giá đi ngang.

Tâm lý lạc quan hơn ở nhóm nhà đầu tư cá nhân. Trong cuộc khảo sát trực tuyến tại Main Street với 29 người tham gia, 59% kỳ vọng giá vàng tăng, chỉ 14% dự báo giảm và 28% cho rằng giá sẽ ổn định.

Ông Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, cho biết giá dầu tăng cao đẩy giá vàng sụt giảm mạnh. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm hiện ở mức 5,11%, trái phiếu dài hạn của Anh đang tăng mạnh, cũng gây sức ép lên các kim loại quý là vàng, bạc.

Dù sức ép trong ngắn hạn rất lớn, nhưng phân tích mới nhất của các chuyên gia từ Ngân hàng HSBC (trụ sở tại Anh Quốc) lại cho rằng triển vọng trong trung, dài hạn của vàng vẫn rất tích cực.

Trong một báo cáo, ông James Steel, nhà phân tích kim loại quý hàng đầu tại HSBC nói rằng nhu cầu từ Trung Quốc rất tốt khi chênh lệch giá giữa giá vàng trong nước Trung Quốc và giá vàng toàn cầu trên Sàn giao dịch vàng Thượng Hải vào khoảng 20 USD - cho thấy nhu cầu nội địa mạnh mẽ ở nước này - chủ yếu đến từ phía các nhà đầu tư tổ chức.

"Nhu cầu ít tập trung vào đồ trang sức, tiền xu và vàng thỏi nhỏ như trước đây, mà thay vào đó là vàng thỏi lớn, chủ yếu dành cho các tổ chức, bởi vì cả Trung Quốc và Ấn Độ đều có những cải cách về quy định.

Hiện nay, các công ty bảo hiểm hàng đầu ở Trung Quốc được phép tích trữ vàng thỏi, và các nhà quản lý tài sản ở Ấn Độ cũng được phép làm như vậy. Hoạt động mua vào mạnh mẽ còn tới từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc" – ông James Steel nói.

Trước đó, nhiều tổ chức tài chính quốc tế vẫn giữ nguyên dự báo như JP Morgan đặt mục tiêu 5.000 USD/ounce vào cuối năm; Goldman Sachs giữ ở mức 5.400 USD/ounce và các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào với tốc độ khoảng 585 tấn mỗi quý.