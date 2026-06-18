Giá vàng hôm nay 18-6: Đảo chiều giảm mạnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 18-6: Đảo chiều giảm mạnh

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Sau nhiều ngày nóng lên, giá vàng hôm nay đã đảo chiếu đi xuống khi Mỹ thông báo giữ nguyên lãi suất cơ bản.

Giá vàng hôm nay 18-6: Đảo chiều giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay giảm sâu

Khoảng 6 giờ ngày 18-6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới dao động quanh mức 4.266 USD/ounce, giảm mạnh 118 USD so với mức cao nhất của phiên đêm qua (4.384 USD/ounce).

Đêm qua, sau cuộc họp chính sách tiền tệ, Fed đã công bố giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang trong phạm vi mục tiêu 3,5% - 3,75%. Trong tuyên bố chính thức, Fed nhấn mạnh quyết định này nhằm hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ kép là thúc đẩy việc làm tối đa và đảm bảo ổn định giá cả.

Fed đánh giá hoạt động kinh tế Mỹ đang mở rộng với tốc độ ổn định, bất chấp những bất ổn gia tăng từ xung đột tại Trung Đông. Tăng trưởng năng suất lao động và đầu tư vốn tiếp tục mạnh mẽ, số lượng việc làm tăng phù hợp với lực lượng lao động, trong khi tỷ lệ thất nghiệp gần như không thay đổi.

Về lạm phát, Fed thừa nhận chỉ số này vẫn ở mức cao hơn mục tiêu 2%, tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để đưa lạm phát trở về mức mục tiêu.

Việc Fed giữ nguyên lãi suất đã khiến nhà đầu tư lo ngại đồng USD sẽ duy trì sức mạnh, tác động tiêu cực đến thị trường vàng. Từ đó, nhiều người đã giảm nhu cầu nắm giữ kim loại quý này, dẫn đến đà bán tháo mạnh, buộc giá vàng hôm nay giảm mạnh.

Giá vàng hôm nay 18-6: Đảo chiều giảm mạnh - Ảnh 2.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 17-6: Tiếp tục đi lên

Giá vàng hôm nay 17-6: Tiếp tục đi lên

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay chưa dừng đà tăng khi giá dầu thô và sức mạnh của đồng USD sụt giảm

Giá vàng tăng tiếp, bạc Phú Quý, SACOMBANK-SBJ "quay xe" rớt trở lại

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC tăng tiếp 1 triệu đồng/lượng lên cao nhất 2 tuần qua, trong khi giá bạc các loại lại ngược dòng giảm.

Sáng 16-6, giá vàng miếng SJC lại giãn rộng cách biệt với giá thế giới

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC duy trì ở mốc cao trong vài ngày qua và đang cao hơn giá thế giới trên 13 triệu đồng/lượng.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo