Sáng 17-1, giá vàng miếng SJC nới rộng cách biệt với thế giới

Sáng 17-1, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng tiếp tục niêm yết giá vàng miếng SJC ổn định trong khoảng 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng.

So với mức cao nhất 163,5 triệu đồng/lượng lập vào ngày 14-1, giá vàng miếng đang thấp hơn 700.000 đồng. Tuy nhiên, vẫn cao hơn 10 triệu đồng/lượng so với cuối năm 2025.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% thương hiệu SJC cũng ổn định khi Công ty SJC niêm yết mua vào - bán ra lần lượt 157,2 - 159,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước duy trì ở mức cao những ngày qua

Giá vàng nhẫn có sự khác biệt ở các thương hiệu. Công ty Vàng bạc - Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Tập đoàn Phú Quý bán vàng nhẫn 24K thương hiệu riêng ở mức 161 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao nhất được ghi nhận tại Công ty Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lên tới 162,8 triệu đồng/lượng, ngang với giá vàng miếng SJC.

Giá vàng trong nước chững lại dù giá thế giới biến động rất mạnh. Trên thị trường quốc tế, sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.596 USD/ounce.

Trong phiên đêm hôm qua, rạng sáng nay, có thời điểm kim loại quý trên sàn quốc tế rớt thẳng đứng từ 4.620 USD/ounce xuống chỉ còn 4.542 USD/ounce, biên độ dao động trong phiên lên tới 70-80 USD/ounce.

Giá vàng đi xuống khi đồng USD duy trì ở mức cao. Chỉ số đồng USD (DXY Index) đang được giao dịch ở mức 99,3 điểm – mốc cao nhất từ đầu tháng 12-2025 tới nay.

Theo giới phân tích, chỉ số USD Index hướng tới tuần tăng điểm thứ 3 liên tiếp, khi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ đã làm giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất. Vàng cũng bị chốt lời khiến giá hạ nhiệt sau giai đoạn tăng nóng. Tính từ đầu năm 2026 tới nay, giá vàng đã tăng thêm khoảng 300 USD/ounce (+7%), sau khi đã tăng rất mạnh 65% trong năm ngoái.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết hiện vào khoảng 146,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 16,6 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này đã giãn rộng so với mức khoảng 15 triệu đồng/lượng.