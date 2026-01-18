HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 18-1: Chốt tuần, vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục duy trì ở vùng cao nhất từ trước tới nay.

Sáng chủ nhật, 18-1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua-bán) tăng tới 3 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. 

Trong vòng 2 tuần, mỗi lượng vàng miếng tăng thêm 10 triệu đồng. 

Với diễn biến này, giá vàng miếng chỉ thua mức giá cao nhất là 163,5 triệu đồng/lượng lập vào ngày 14-1.

Cùng chiều đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng ghi nhận mức tăng cao. Các doanh nghiệp như công ty SJC niêm yết khoảng 157,2 – 159,7 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 2,9 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Trong 2 tuần, giá vàng nhẫn bất ngờ tăng cao hơn vàng miếng SJC.

Giá vàng hôm nay 18 - 1: Vàng SJC và nhẫn tăng mạnh 3 triệu đồng - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước duy trì ở vùng đỉnh lịch sử

Giá vàng trong nước đi lên mạnh mẽ theo giá thế giới. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng đóng cửa ở mức 4.596 USD/ounce, tăng tổng cộng 85 USD/ounce so với tuần trước. Đây là tuần tăng mạnh thứ 2 liên tiếp kim loại quý trên sàn quốc tế.

Mốc cao nhất của giá vàng tuần qua lên tới 4.640 USD/ounce lập vào ngày 14-1. Tuy nhiên, sức ép chốt lời từ thị trường khiến giá vàng không giữ được mốc cao và rớt khỏi mốc 4.600 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 18 - 1: Vàng SJC và nhẫn tăng mạnh 3 triệu đồng - Ảnh 3.

Đồ họa AI - Lam Giang

Dù giá vàng đang ở vùng đỉnh, khảo sát mới nhất về xu hướng tuần tới của Kitco cho thấy, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều dự báo giá vàng sẽ tăng tiếp.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 16 chuyên gia phân tích tham gia trả lời. Trong đó có 50% cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, 25% dự báo giá vàng giảm và 6% còn lại nhận định giá đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 268 nhà đầu tư trả lời với kết quả lạc quan khi tới 78% nhà đầu tư nói giá vàng tăng tiếp, chỉ 11% cho rằng giá vàng giảm và 11% còn lại nhận định kim loại quý đi ngang.

Nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco cho biết giá vàng và bạc đã có một tuần giao dịch tích cực, khi cả hai kim loại đều đạt mức cao kỷ lục mới. Hiện tại, thị trường đang bước vào kỳ nghỉ cuối tuần ba ngày ở Mỹ, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn đang thu về lợi nhuận. Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo những nhà đầu tư mua vàng kỳ hạn tháng 2-2026 là vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh ở mức 4.750 USD/ounce.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 146,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 16,6 triệu đồng/lượng.


