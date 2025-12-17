HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 17-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rung lắc ở vùng đỉnh

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Giá vàng trong nước biến động mạnh ở vùng đỉnh do ảnh hưởng từ giá thế giới, vàng miếng SJC rời khỏi mốc 157 triệu đồng/lượng.

Sáng 17-12, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI niêm yết mua vào 154,2 triệu đồng/lượng, bán ra 156,2 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng qua và đang thấp hơn 1 triệu đồng so với mức đỉnh 157,2 triệu đồng thiết lập hôm 15-12. 

Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng SJC chỉ 153,2 triệu đồng. 

Dù rời mốc đỉnh kỷ lục 157,2 triệu đồng/lượng, nhưng so với cách đây 1 tháng, giá vàng trong nước vẫn cao hơn 5 triệu đồng.

TIN LIÊN QUAN

Trong ngày hôm qua, giá vàng miếng biến động lên tới 1,6 triệu đồng/lượng.

Với giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại, các doanh nghiệp điều chỉnh về quanh 150,3 triệu đồng/lượng mua vào, 153,4 triệu đồng/lượng bán ra - giảm khoảng 100.000 đồng so với sáng qua.

Sáng 17-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rung lắc ở vùng đỉnh - Ảnh 1.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.326 USD/ounce, tăng mạnh hơn 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng. 

Theo giới phân tích, giá vàng đang hưởng lợi khi đồng USD tiếp tục đi xuống. Chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế đang được giao dịch ở mức 98,2 điểm, thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua. 

Vài ngày qua, có thời điểm giá vàng chịu áp lực chốt lời, có thời điểm lùi sâu khỏi mốc 4.300 USD/ounce, tuy nhiên đà tăng trở lại ngay sau đó khi nhà đầu tư tiếp tục tìm tới kênh trú ẩn an toàn.

Một số dự báo mới nhất cho thấy giá vàng có thể lên tới 5.000 USD/ounce vào năm 2026. Ngược lại, trả lời Kitco, ông Avi Gilburt, nhà phân tích kỹ thuật kỳ cựu và người sáng lập ElliottWaveTrader, cho rằng đợt tăng giá vàng kể từ mức thấp năm 2015-2016 đang bước vào giai đoạn cuối chu kỳ. Dù giá vẫn có thể tăng thêm trong những tháng tới, Gilburt cảnh báo các nhà đầu tư nên bắt đầu chuẩn bị cho một đợt điều chỉnh kéo dài nhiều năm, có thể bắt đầu ngay từ năm sau.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết đang vào khoảng 137,7 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 17-12: Bật tăng trở lại

Giá vàng hôm nay 17-12: Bật tăng trở lại

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay đã bật tăng khi kinh tế Mỹ tăng trưởng không quá nóng, cũng không hạ nhiệt quá nhanh.

Tối 16-12, giá vàng tiếp tục giảm sâu

(NLĐO) - Già vàng miếng SJC và vàng nhẵn đồng loạt giảm 600.000 - 700.000 đồng/ lượng, trong khi giá vàng thế giới cũng lùi sâu khỏi mốc 4.300 USD/ounce

Sáng 16-12, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đột ngột đảo chiều, rời mức đỉnh lịch sử

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch sáng nay, 16-12, đã chững lại, quay đầu giảm theo đà đi xuống của giá vàng thế giới

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng pnj giá vàng miếng giá vàng miếng SJC
