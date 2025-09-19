Giá vàng hôm nay, 19-9: Giảm mạnh do chốt lời

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 19-9: Giảm mạnh do chốt lời

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 19-9 bất ngờ lao dốc mạnh mẽ do áp lực từ hoạt động chốt lời của nhà đầu tư sau khi giá vàng đạt đỉnh trong những ngày gần đây

Giá vàng hôm nay, 19-9: Giảm mạnh do chốt lời - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tiếp tục "bốc hơi"

Tính đến 6 giờ sáng ngày 19-9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm mạnh xuống còn 3.641 USD/ounce, mất 31 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 3.672 USD/ounce. Trên thị trường giao dịch tương lai, giá vàng giao tháng 12 cũng ghi nhận mức giảm đáng kể, mất 45 USD, xuống còn 3.672 USD/ounce.

Sự sụt giảm này được cho là kết quả của việc các nhà đầu tư chốt lời sau khi vào ngày 17-9, giá vàng đạt mức cao kỷ lục trong 14 năm qua.

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá vàng giảm mạnh là tâm lý thất vọng của nhà đầu tư trước quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm 0,25 điểm % lãi suất. Động thái này, dù đã được dự đoán rộng rãi nhưng không đáp ứng kỳ vọng của một số nhà đầu tư về mức cắt giảm mạnh hơn (0,5 điểm %). Điều này buộc thị trường phải đánh giá lại chính sách lãi suất của FED, dẫn đến áp lực bán tháo trên thị trường vàng.

Các nhà phân tích cho rằng sự thận trọng của FED trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng – tài sản vốn được xem là nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh lạm phát và bất ổn kinh tế. Ngoài ra, đồng USD tăng giá mạnh trong phiên giao dịch đêm qua càng gây thêm áp lực lên giá vàng. 

Giá trị "đồng bạc xanh" tăng lên khiến kim loại quý trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các loại tiền tệ khác.

Tại Việt Nam, cuối ngày 18-9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 132 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn bán ra 129 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 19-9: Giảm mạnh do chốt lời - Ảnh 2.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay, 18-9: Sụt giảm rất mạnh

Giá vàng hôm nay, 18-9: Sụt giảm rất mạnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (18-9) giảm mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định cắt giảm lãi suất 0,25 điểm %

Cuối ngày 17-9, giá vàng đang giảm nhanh

(NLĐO) - Giá vàng cuối ngày trên thị trường quốc tế giảm nhanh, mất hàng chục USD/ounce sau khi lập đỉnh mốc 3.700 USD/ounce.

Sáng 17-9, tiệm vàng nhỏ lại tăng giá vàng miếng SJC

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn sáng nay tăng tiếp khi giá thế giới duy trì ở vùng đỉnh.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng thế giới giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo