Giá vàng hôm nay, 19-9: Giảm mạnh do chốt lời

Giá vàng hôm nay tiếp tục "bốc hơi"

Tính đến 6 giờ sáng ngày 19-9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm mạnh xuống còn 3.641 USD/ounce, mất 31 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 3.672 USD/ounce. Trên thị trường giao dịch tương lai, giá vàng giao tháng 12 cũng ghi nhận mức giảm đáng kể, mất 45 USD, xuống còn 3.672 USD/ounce.

Sự sụt giảm này được cho là kết quả của việc các nhà đầu tư chốt lời sau khi vào ngày 17-9, giá vàng đạt mức cao kỷ lục trong 14 năm qua.

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá vàng giảm mạnh là tâm lý thất vọng của nhà đầu tư trước quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm 0,25 điểm % lãi suất. Động thái này, dù đã được dự đoán rộng rãi nhưng không đáp ứng kỳ vọng của một số nhà đầu tư về mức cắt giảm mạnh hơn (0,5 điểm %). Điều này buộc thị trường phải đánh giá lại chính sách lãi suất của FED, dẫn đến áp lực bán tháo trên thị trường vàng.

Các nhà phân tích cho rằng sự thận trọng của FED trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng – tài sản vốn được xem là nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh lạm phát và bất ổn kinh tế. Ngoài ra, đồng USD tăng giá mạnh trong phiên giao dịch đêm qua càng gây thêm áp lực lên giá vàng.

Giá trị "đồng bạc xanh" tăng lên khiến kim loại quý trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các loại tiền tệ khác.

Tại Việt Nam, cuối ngày 18-9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 132 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn bán ra 129 triệu đồng/lượng.