Kinh tế

Sáng 19-9, giá vàng nhẫn trơn tiếp tục giảm

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Giá vàng nhẫn trơn giảm đồng loạt tại các công ty vàng và cửa hàng nhỏ theo đà hạ nhiệt của giá thế giới.

Sáng 19-9, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 130 triệu đồng/lượng và bán ra 132 triệu đồng/lượng, ổn định so với sáng hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% lùi tiếp về 126,3 triệu đồng/lượng mua vào và 129 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 300.000 đồng mỗi lượng. Trong hai ngày, giá vàng nhẫn giảm khoảng 600.000 đồng. 

Đà giảm diễn ra mạnh hơn trên thị trường tự do, khi sáng nay, các cửa hàng vàng nhỏ ở TP HCM điều chỉnh giá vàng miếng về còn 132,5 triệu đồng/lượng mua vào, 134,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng. 

Trong 2 ngày, giá vàng miếng SJC giảm tổng cộng 2 triệu đồng. Nếu so với mốc đỉnh lịch sử ở vùng 143,5 triệu đồng, các tiệm vàng đã điều chỉnh giá vàng miếng mất gần chục triệu đồng.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn tại các tiệm vàng nhỏ cũng giảm tiếp khoảng 500.000 đồng/lượng, còn 114 - 115,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn trơn tại các tiệm vàng đang thấp hơn tại các công ty vàng lớn lên tới 13 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn trơn 99 , 99 % giảm tiếp , ảnh hưởng từ giá vàng thế giới - Ảnh 2.

Giá vàng nhẫn trơn sáng nay giảm tiếp

Đồng USD tăng trở lại, giá vàng thế giới đi xuống  

Giá vàng trong nước đi xuống theo đà hạ nhiệt của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, sáng nay, kim loại quý được giao dịch ở mức 3.647 USD/ounce, mất khoảng 10 USD/ounce so với phiên trước.

Diễn biến của giá vàng thế giới là khá bất ngờ, bởi trước đó thị trường kỳ vọng việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất 0,25 điểm %, đồng USD giảm giá sẽ hỗ trợ giá vàng tăng mạnh.

Dù vậy, tới sáng nay, chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế đang được giao dịch ở mức 97,4 điểm, phục hồi mạnh so với mức đáy 96,2 điểm ngày hôm qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 116 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 16 triệu đồng/lượng.

giá vàng giá vàng miếng SJC giá vàng nhẫn giá vàng hôm nay giá vàng pnj giá vàng sjc giá vàng thế giới
