Lúc 7 giờ 30 ngày 2-2, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.767 USD/ounce, giảm thêm hơn 124 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần. Giá vàng chưa ngừng đà lao dốc sau hai phiên giảm lịch sử hàng trăm USD/ounce vào cuối tuần trước.

Nếu tính từ mốc đỉnh vùng trên 5.600 USD/ounce, giá vàng hôm nay đã mất tổng cộng hơn 800 USD/ounce (tương đương mức giảm khoảng 25 triệu đồng).

Một diễn biến đáng chú ý, là trong khi giá vàng tiếp tục giảm mạnh, giá bạc lại đang được giao dịch trong sắc xanh.

Giá bạc thế giới đang ở mức 85,8 USD/ounce, tăng 1,22% so với phiên trước. Kim loại quý bất ngờ phục hồi sau chuỗi giảm lịch sử từ vùng đỉnh 121 USD/ounce lập vào tuần trước. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, giá bạc mất tới 42% khiến nhiều nhà đầu tư lỗ nặng.

Giá vàng hôm nay tiếp tục lao dốc

Theo giới phân tích, cả giá vàng, bạc đều đang biến động mạnh sau chuỗi tăng liên tục trong năm 2025 và tháng đầu tiên của năm 2026.

Đối với thị trường trong nước, tính tới sáng nay lúc 7 giờ 45, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc mua vào 3,37 triệu đồng/lượng, bán ra 3,48 triệu đồng/lượng, mất khoảng 680.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Tính tới cuối ngày 1-2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 169 triệu đồng/lượng mua vào, 172 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch quanh 168 triệu đồng/lượng và 171 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tuần qua, cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đều mất gần 20 triệu đồng/lượng.



