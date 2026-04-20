HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 20-4: Giảm mạnh ngay khi mở cửa tuần mới

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay vừa mở cửa giao dịch trên thị trường quốc tế đã thủng mốc 4.800 USD/ounce.

Lúc 7 giờ 15 ngày 20-4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.757 USD/ounce, giảm hơn 70 USD/ounce (tương đương khoảng 2,3 triệu đồng) so với mức giá đóng cửa cuối tuần.

Nguyên nhân do xung đột ở Trung Đông có diễn biến mới.

Trước đó, trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng, bạc đi lên mạnh mẽ ngay sau thông báo của Iran tuyên bố eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, cũng ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nếu Iran không ký thỏa thuận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ông Trump nói với Fox News rằng đây là cơ hội cuối cùng để Iran chấp nhận thỏa thuận hòa bình.

Cùng lúc, ông Donald Trump cho biết Washington dự kiến nối lại các cuộc đàm phán với Iran từ ngày 20-4 nhưng vẫn để ngỏ khả năng tấn công vào cơ sở hạ tầng nếu hai bên không đạt được đồng thuận. Trong khi đó, căng thẳng trên thực địa chưa hạ nhiệt…

Những thông tin này khiến nhà đầu tư lo ngại chiến sự ở Trung Đông chưa thể hạ nhiệt và vàng chịu áp lực bán mạnh, giá giảm sâu ngay khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới.

Giá vàng giảm nhanh ngay khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới

Không chỉ vàng, giá bạc cũng mất 1,67%, thủng mốc 80 USD/ounce khi vừa mở cửa tuần mới. Theo giới phân tích, vàng, bạc sẽ được hỗ trợ tăng tiếp khi chiến sự ở Trung Đông có những tín hiệu tích cực.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International, cho biết gần đây, vàng và bạc được hỗ trợ bởi tình hình căng thẳng dịu bớt ở Trung Đông, nhất là kỳ vọng về các thỏa thuận ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz. Nếu thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực hoặc thông tin tích cực hơn, vàng và bạc sẽ tiếp tục đi lên.

Với thị trường trong nước, tính tới cuối ngày 19-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, Mi Hồng, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở quanh mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được các công ty vàng giao dịch 168 triệu đồng/lượng mua vào, 171-171,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trong tuần qua, giá vàng trong nước giảm từ 400.000 đồng tới 700.000 đồng/lượng, đánh dấu tuần giảm thứ 2 liên tiếp.

Dự báo mới nhất về giá vàng tuần tới của Kitco


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 19-4: Dự báo mới nhất sau 2 tuần tăng nhanh

Giá vàng hôm nay 19-4: Dự báo mới nhất sau 2 tuần tăng nhanh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay được cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư dự báo tăng tiếp sau khi lên vùng cao nhất trong 1 tháng qua.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn rút nhanh cách biệt với giá thế giới

(NLĐO) - Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới giảm nhanh từ vùng 30 triệu đồng xuống còn hơn 18 triệu đồng/lượng.

Giá vàng bật tăng trở lại, tiến sát mốc 172 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tăng trở lại khi giá thế giới biến động mạnh sau thông tin mở lại eo biển Hormuz, căng thẳng ở Trung Đông hạ nhiệt.

giá vàng hôm nay giá vàng thế giới nhà đầu tư giá vàng miếng Bảo Tín Minh Châu giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo