Kinh tế

Giá vàng hôm nay 20-10: Vừa mở cửa đã giảm rất mạnh

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh, Đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Mở cửa trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đang giảm nhanh, tiếp đà đi xuống mạnh từ cuối tuần trước

Lúc 7 giờ 30, ngày 20-10, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.223 USD/ounce, mất thêm gần 30 USD/ounce mỗi ounce so với giá đóng cửa cuối tuần. 

TIN LIÊN QUAN

Trước đó, phiên cuối tuần, giá vàng rớt cả trăm USD/ounce và lùi sâu khỏi mốc đỉnh thời đại 4.380 USD/ounce. Nếu tính mốc thấp nhất trong phiên, giá vàng biến động tới 200 USD/ounce, lớn nhất kể từ tháng 5 vừa qua.

Áp lực chốt lời mạnh mẽ vẫn chưa dừng lại, khiến kim loại quý lao dốc trên thị trường quốc tế. Trước đó, một số chuyên gia đã cảnh báo giá vàng tăng nóng liên tục trong ngắn hạn nên sức ép điều chỉnh là rất lớn. Đặc biệt, sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Trung Quốc.

Giá vàng hôm nay 20 - 10: Biến động mạnh và dự báo giảm giá tiếp theo - Ảnh 2.

Giá vàng giảm mạnh trên thị trường quốc tế

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng tất cả những tin tức thời gian qua đã hỗ trợ trợ vàng tăng cực mạnh. 

Theo ông, giá vàng đã có nhịp tăng "không tưởng" 1.000 USD/ounce trong vòng 8 tuần và tăng tới 1.800 USD/ounce từ đầu năm tới nay nên đã tới lúc có thể điều chỉnh giảm.

"Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung sẽ được tổ chức cuối tháng này, mở đường cho việc giảm bớt cuộc chiến thương mại nếu 2 bên cùng nhượng bộ. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ sẽ nỗ lực sớm thông qua dự luật ngân sách để chính phủ Mỹ mở cửa trở lại. Điều này sẽ tiềm ẩn nguy cơ chốt lời mạnh hơn đối với giá vàng" – ông Trần Duy Phương nói.

Với giá vàng trong nước, tính đến cuối ngày 19-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch ổn định quanh mức 148 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 134,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 20 - 10: Biến động mạnh và dự báo giảm giá tiếp theo - Ảnh 3.

Mức thấp nhất của giá vàng lùi sâu về vùng 4.200 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 20 - 10: Biến động mạnh và dự báo giảm giá tiếp theo - Ảnh 4.

GIá vàng miếng SJC tính đến cuối ngày 19-10 ở quanh mức 151 triệu đồng/lượng


