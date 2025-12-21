HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 21-12: Neo ở vùng đỉnh, vẫn được dự báo tăng tiếp

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay duy trì ở vùng đỉnh lịch sử, nhiều chuyên gia cho rằng vẫn đang có những yếu tố hỗ trợ kim loại quý đi lên.

Sáng chủ nhật, 21-12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 154,6 triệu đồng/lượng mua vào và 156,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. 

Tương tự, giá vàng hôm nay đối với nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng đi lên, khi được doanh nghiệp niêm yết trong khoảng 150,1 triệu đồng/lượng mua vào, 153,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng trong nước đi lên với tốc độ chậm nhưng vẫn đang ở vùng đỉnh lịch sử. Trong tuần qua, giá vàng còn lập đỉnh mới ở mốc 157,2 triệu đồng/lượng trước khi hạ nhiệt.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.339 USD/ounce, tăng khoảng 30 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Giá vàng hôm nay 21 - 12: Dự báo tiếp tục tăng và giữ đỉnh lịch sử - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước đang ở vùng đỉnh

Dù giá vàng đã tăng liên tục và đang hướng trở lại mốc đỉnh mọi thời đại 4.380 USD/ounce nhưng giới phân tích cho rằng đà đi lên chưa dừng lại.

Báo cáo triển vọng hàng hóa năm 2026 của ngân hàng Canada TD Securities cho rằng giá vàng có thể tăng lên 4.400 USD/ounce vào năm đầu năm 2026. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất cùng những lo ngại tiềm tàng xung quanh tính độc lập của FED hỗ trợ giá vàng tiếp xu hướng tăng. Nhìn về trung, dài hạn, giá vàng sẽ duy trì trong khoảng từ 3.500 USD/ounce tới 4.400 USD/ounce.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết ở thời điểm hiện tại là khoảng 138,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 18 triệu đồng/lượng.

Liên quan tới thị trường vàng, tuần qua Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương nghiên cứu, đánh giá, đề xuất việc thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 20-12. 

Các nhà đầu tư trong nước cũng đang chờ đợi những thông tin tiếp theo về việc Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu về để sản xuất vàng miếng.

Sáng 20-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn bật tăng

Sáng 20-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn bật tăng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng trở lại theo đà đi lên của giá thế giới.

Giá vàng hôm nay 20-12: Tiếp tục đà tăng

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 20-12, chưa dừng đà đi lên khi niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ sụt giảm, tiến trình chấm dứt xung đột Nga - Ukraine thiếu khả thi

Sáng 19-12, giá vàng miếng SJC bỏ xa giá vàng thế giới

(NLĐO) – Giá vàng trong nước duy trì ở vùng đỉnh và đang bỏ xa giá vàng thế giới; trong đó vàng miếng SJC tăng tới 84% kể từ đầu năm.

