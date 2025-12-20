HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 20-12: Tiếp tục đà tăng

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 20-12, chưa dừng đà đi lên khi niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ sụt giảm, tiến trình chấm dứt xung đột Nga - Ukraine thiếu khả thi

Giá vàng hôm nay 20-12: Tiếp tục đà tăng - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay của thế giới tăng tiếp

Ngày 20-12, giá vàng thế giới đóng cửa cuối tuần tại 4.339 USD/ounce, tăng 30 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.309 USD/ounce.

Một trong những động lực chính thúc đẩy giá vàng tăng là báo cáo mới nhất từ Đại học Michigan cho thấy chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ tháng 12-2025 ở mức 52,9 điểm – chỉ tăng nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn ở mức thấp lịch sử, phản ánh lo ngại về lạm phát kéo dài và sức mua giảm sút.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo thường niên cuối năm 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Nga đang nắm thế chủ động trên khắp chiến trường Ukraine và sẽ đạt thêm nhiều thắng lợi. Ông Putin nhấn mạnh Nga sẵn sàng cho giải pháp hòa bình nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ xung đột với Ukraine, nhưng không đưa ra nhượng bộ nào về các yêu cầu lãnh thổ. Những phát biểu này làm dấy lên lo ngại về kéo dài xung đột, hỗ trợ thêm cho giá vàng trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng.

Giới phân tích nhận định, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn nhưng xu hướng dài hạn vẫn tích cực nhờ kỳ vọng Mỹ nới lỏng chính sách và bất ổn toàn cầu. Nhà đầu tư nên theo dõi sát dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới để đánh giá triển vọng thị trường.

Giá vàng hôm nay 20-12: Tiếp tục đà tăng - Ảnh 2.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 19-12: Tăng vọt rồi bất ngờ lao dốc

Giá vàng hôm nay 19-12: Tăng vọt rồi bất ngờ lao dốc

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 19-12, trên thế giới biến động rất mạnh khi lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt, chứng khoán quốc tế xanh sàn...

Sáng 18-12, giá vàng nhẫn bất ngờ giảm

(NLĐO) - Trong khi giá vàng miếng SJC tăng tiếp theo giá thế giới, giá vàng nhẫn lại quay đầu giảm.

Thủ tướng yêu cầu trước ngày 20-12 báo cáo thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia

(NLĐO)- Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 22-12 báo cáo việc thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo