Giá vàng hôm nay 21-8: Tăng tốc trở lại sau chuỗi ngày giảm

Giá vàng hôm nay bật tăng trở lại

Đà tăng giá của giá vàng hôm nay được thúc đẩy bởi thị trường chứng khoán Mỹ đối mặt với áp lực bán tháo, khiến nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn như vàng.

Các nhà giao dịch cổ phiếu dường như đang lo ngại về triển vọng biến động mạnh trong các tháng 9 và 10 sắp tới – giai đoạn thường được xem là nhạy cảm với thị trường chứng khoán Mỹ. Bên cạnh đó, các động thái mua kỹ thuật cũng góp phần hỗ trợ giá vàng hôm nay đi lên .

Thị trường vàng hiện đang tập trung vào Hội nghị chuyên đề thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Điểm nhấn là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell được dự đoán sẽ làm sáng tỏ quan điểm của Fed về việc điều chỉnh lãi suất và khuôn khổ chính sách tiền tệ. Điều này sẽ tác động nhất định đến giá trị của đồng USD, ảnh hưởng đến xu hướng của giá vàng

Tại các thị trường quan trọng khác, chỉ số đồng USD giảm nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng tăng khi sức mua của các nhà đầu tư sử dụng bằng ngoại tệ khác.

Giá dầu thô ghi nhận mức tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 62,75 USD/thùng. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,32%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các diễn biến chính sách từ Fed.

Tại Việt Nam, vào cuối ngày 20-8, giá vàng SJC được bán ra ở mức 124,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn ở mức 119,3 triệu đồng/lượng.