Kinh tế

Giá vàng hôm nay 20-8: Giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần qua

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 20-8, tiếp tục xu hướng giảm mạnh khi các nhà đầu tư bán ra trước thềm cuộc họp quan trọng của FED

Giá vàng hôm nay 20-8: Giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần qua- Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay lao xuống

Tính đến 6 giờ sáng (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm còn 3.318 USD/ounce, mất 26 USD so với mức đỉnh trong phiên giao dịch đêm qua (3.344 USD/ounce).

Giá vàng hôm nay chạm mức thấp nhất trong hai tuần qua do hoạt động bán ra các nhà giao dịch trước cuộc họp quan trọng của các ngân hàng trung ương tại Mỹ

Nhà đầu tư đang tập trung chú ý vào Hội nghị chuyên đề chính sách kinh tế thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), dự kiến khai mạc vào ngày 21-8. Tại hội nghị, Chủ tịch FED- ông Jerome Powell được kỳ vọng sẽ công bố khuôn khổ chính sách mới, có thể cung cấp thông tin quan trọng về khả năng hạ lãi suất tại Mỹ vào tháng 9, một yếu tố được dự đoán sẽ ảnh hưởng mạnh đến thị trường vàng .

Sự sụt giảm của giá vàng hôm nay cho thấy tâm lý e dè của nhà đầu tư trước những bất ổn từ chính sách tiền tệ toàn cầu. Các tín hiệu từ bài phát biểu của Chủ tịch FED sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình xu hướng giá vàng thế giới trong ngắn hạn.

Tại Việt Nam, vào cuối ngày 19-8, giá vàng SJC được bán ra ở mức 125 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn ở mức 119,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 20-8: Giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần qua- Ảnh 2.

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 19-8, tiếp tục giảm trong bối cảnh các ngân hàng trung ương giảm sức mua, đồng USD tăng giá mạnh và giá dầu thô có dấu hiệu nóng lên

