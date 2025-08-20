Sáng 20-8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp vàng lớn niêm yết ở mức 123,8 triệu đồng/lượng mua vào, 124,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Giá vàng miếng SJC rớt khỏi mốc đỉnh lịch sử sau nhiều ngày duy trì ở mốc cao này.

Mức chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC tiếp tục được duy trì chỉ 1 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với mức chênh lệch 2-3 triệu đồng/lượng ở giai đoạn trước.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, một số cửa hàng nhỏ tiếp tục duy trì giá vàng miếng SJC ở mức cao, quanh 124,9 triệu đồng/lượng mua vào, 125,7 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn tại các công ty vàng lớn gần 1 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, các doanh nghiệp giao dịch quanh mức 116,8 triệu đồng/lượng mua vào và 119,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm mạnh trong sáng nay

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 3.316 USD/ounce, giảm khoảng 30 USD/ounce so với hôm qua.

Kim loại quý lao dốc trong bối cảnh chỉ số đồng USD (DXY) bật tăng mạnh lên 98,4 điểm, tăng khoảng 0,6 % so với phiên trước.

Giá vàng miếng SJC quá cao so với giá thế giới

Theo giới phân tích, giá vàng thế giới sụt giảm trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư e dè trước những bất ổn từ chính sách tiền tệ toàn cầu. Các tín hiệu từ bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại cuộc họp chính sách sắp tới, sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình xu hướng giá vàng thế giới trong ngắn hạn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 105,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC lên tới 18,9 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch rất cao của giá vàng trong nước và thế giới.

Dù cao chót vót so với giá thế giới, giá vàng miếng SJC vẫn được nhiều người lựa chọn. Theo chuyên gia vàng Trần Duy Phương, thị trường vàng trong nước đang biến động tăng về giá khi nhiều người có nhu cầu mua nhưng không dễ.

Ngay cả trên thị trường tự do, dù giá vàng miếng SJC được một số cửa hàng đẩy lên mức kỷ lục 125,7 triệu đồng/lượng nhưng giá mua vào cũng lên tới 124,9 triệu đồng/lượng. Diễn biến này phản ánh việc cửa hàng nhỏ chấp nhận mua vàng giá cao khi thị trường vắng người bán.