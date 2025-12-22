HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 22-12: Vừa mở cửa đã tăng rất mạnh

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay đang hàng chục USD/ounce khi mở cửa tuần giao dịch mới trên thị trường quốc tế.

Sáng 22-12, giá vàng thế giới giao ngay đang ở mức 4.365 USD/ounce, tăng tới 26 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần.  

TIN LIÊN QUAN

Giá vàng hôm nay tăng tiếp bất chấp đã có chuỗi đi lên liên tục tuần qua, đang cách mốc đỉnh 4.380 USD/ounce chỉ khoảng 15 USD/ounce.

Theo giới phân tích, giá vàng đã tăng hơn 65% kể từ đầu năm, đang trên đà đạt mức tăng hằng năm mạnh nhất kể từ năm 1979, được thúc đẩy bởi các hoạt động mua vào mạnh mẽ của ngân hàng trung ương, dòng vốn đổ vào các quỹ ETF, nhu cầu trú ẩn an toàn...

Giá vàng hôm nay 22 - 12: Tăng mạnh khi mở cửa tuần giao dịch mới - Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay tăng tiếp trên thị trường quốc tế

Dự báo giá vàng trong tuần cuối năm, một số chuyên gia cho rằng trong bối cảnh lãi suất thực có xu hướng giảm, USD suy yếu và rủi ro địa chính trị còn tiềm ẩn, vàng tiếp tục được hỗ trợ mạnh.

Với thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC tính tới 8 giờ sáng nay được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 154,6 triệu đồng/lượng mua vào và 156,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay đối với nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được doanh nghiệp niêm yết trong khoảng 150,1 triệu đồng/lượng mua vào, 153,5 triệu đồng/lượng bán ra,

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết khoảng 138,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 22 - 12: Tăng mạnh khi mở cửa tuần giao dịch mới - Ảnh 3.


Giá vàng hôm nay 21-12: Neo ở vùng đỉnh, vẫn được dự báo tăng tiếp

Giá vàng hôm nay 21-12: Neo ở vùng đỉnh, vẫn được dự báo tăng tiếp

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay duy trì ở vùng đỉnh lịch sử, nhiều chuyên gia cho rằng vẫn đang có những yếu tố hỗ trợ kim loại quý đi lên.

Sáng 20-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn bật tăng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng trở lại theo đà đi lên của giá thế giới.

Giá vàng hôm nay 20-12: Tiếp tục đà tăng

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 20-12, chưa dừng đà đi lên khi niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ sụt giảm, tiến trình chấm dứt xung đột Nga - Ukraine thiếu khả thi

