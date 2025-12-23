HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giá vàng hôm nay 23-12: Lập kỷ lục mới

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) - Động lực chính đẩy giá vàng hôm nay bùng nổ đến từ nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao trong tuần giao dịch rút ngắn do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới

Giá vàng hôm nay tăng rất mạnh

Khoảng 6 giờ sáng nay 23-12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay chạm mốc 4.444 USD/ounce, tăng mạnh 104 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.337 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 2-2026 cũng có lúc vọt lên 4.477 USD/ounce, ghi nhận mức cao kỷ lục.

Động lực chính đẩy giá vàng hôm nay bùng nổ đến từ nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao, đặc biệt trong tuần giao dịch rút ngắn do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới 2026.

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau hàng loạt diễn biến địa chính trị cuối tuần qua. Nổi bật là việc Mỹ tiếp tục truy đuổi và chặn bắt tàu chở dầu, nhằm siết chặt phong tỏa dầu mỏ đối với chính phủ Venezuela.

Giới phân tích nhận định chiến dịch phong tỏa đang gây áp lực lớn với trữ lượng dầu Venezuela, có nguy cơ dẫn đến suy giảm sản lượng và bất ổn xã hội lan rộng. 

Giá dầu thô kỳ hạn cũng tăng mạnh vì căng thẳng Mỹ - Venezuela, giao dịch quanh 57,75 USD/thùng.

Cùng lúc, một vụ nổ bom ở Moscow đã cướp đi sinh mạng một quan chức cấp cao thuộc quân đội Nga. Ủy ban Điều tra Nga cho biết thiết bị nổ được đặt dưới xe của vị quan chức này và nghi ngờ tình báo Ukraine đứng sau vụ nổ.

Trong khi đó, các yếu tố thị trường khác cũng hỗ trợ giá vàn hôm nay đi lên. Chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ, giá dầu thô tăng, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,16%.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 22-12: Dự báo mới về Bitcoin khi vàng bạc lập đỉnh

Thị trường tiền số hôm nay, 22-12: Dự báo mới về Bitcoin khi vàng bạc lập đỉnh

(NLĐO) - Bitcoin dự báo có thể tăng lên vùng 93.500 USD trước khi năm kết thúc, qua đó mở ra kỳ vọng tiến tới ngưỡng 100.000 USD.

Vàng giả độn vonfram tái xuất, khó phân biệt bằng mắt thường

(NLĐO) - Trong bối cảnh giá vàng tăng cao, thị trường lại xuất hiện các sản phẩm vàng có nguồn gốc nước ngoài pha trộn tạp chất

Chiều 22-12, giá vàng thế giới và trong nước cùng lập đỉnh mới

(NLĐO) – Giá vàng thế giới lập đỉnh mới khi vượt 4.400 USD/ounce trong khi giá vàng miếng SJC cũng cao nhất từ trước tới nay.

giá vàng hôm nay giá vàng thế giới giá vàng giá vàng SJC
