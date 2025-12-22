HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 22-12: Dự báo mới về Bitcoin khi vàng bạc lập đỉnh

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Bitcoin dự báo có thể tăng lên vùng 93.500 USD trước khi năm kết thúc, qua đó mở ra kỳ vọng tiến tới ngưỡng 100.000 USD.

Tối 22-12, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến tích cực nhưng nhìn chung vẫn khá thận trọng. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng hơn 1%, giao dịch quanh vùng 89.800 USD.

Các đồng tiền số lớn khác cũng tăng nhẹ. Ethereum tăng gần 2%, lên khoảng 3.000 USD; BNB và Solana cùng tăng hơn 1%, lần lượt đạt 865 USD và 127 USD. XRP gần như đi ngang khi chỉ nhích nhẹ 0,1%, lên 1,9 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin đang bước vào giai đoạn giằng co rõ rệt giữa bên mua và bên bán khi kỳ nghỉ Giáng sinh đến gần.

Sau cú rung lắc mạnh vào cuối tuần trước, lực mua đã quay trở lại, giúp giá hồi phục và duy trì quanh vùng cao nhất trong nhiều ngày. Tuy nhiên, thị trường vẫn thiếu động lực rõ ràng để bứt phá.

Giới đầu tư hiện chia rẽ mạnh về xu hướng sắp tới. Một bộ phận lo ngại Bitcoin có thể quay đầu giảm sâu, thậm chí về vùng đáy của năm.

Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng áp lực bán đã suy yếu đáng kể và thị trường đang chuẩn bị cho một nhịp tăng mới.

Nhà giao dịch CrypNuevo cho rằng trong khoảng hai tháng kể từ khi Bitcoin lập đỉnh lịch sử, phần lớn nhà đầu tư có nhu cầu bán đã rời thị trường, khiến áp lực bán hiện không còn quá lớn.

Dự báo giá Bitcoin hôm nay: Tiến tới vùng 93 . 500 USD trước năm mới - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 89.800 USD Nguồn: OKX

Theo ông, kịch bản tiêu cực nhất là giá giảm thêm để quét lực mua yếu còn sót lại. Nếu mốc 80.000 USD bị phá vỡ, Bitcoin có thể lùi về vùng 72.000 - 73.000 USD, nhưng khả năng này chỉ xảy ra khi xuất hiện thêm các yếu tố bất lợi mới.

Ở chiều ngược lại, CrypNuevo kỳ vọng Bitcoin có thể tăng trở lại trước khi năm nay kết thúc, với vùng 93.500 USD là mốc cần chinh phục đầu tiên, trước khi hướng tới ngưỡng tâm lý 100.000 USD.

Trái với quan điểm này, một số nhà giao dịch khác cho rằng Bitcoin có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Một số dự báo thậm chí đặt kịch bản giá giảm về 60.000 USD trong quý I/2026, tương tự giai đoạn kết thúc các chu kỳ tăng trước đây.

Bên cạnh đó, thị trường tiền số và chứng khoán được cho là sẽ trầm lắng trong kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Trong tuần này, dữ liệu kinh tế Mỹ khá thưa thớt, khiến thị trường gần như "án binh bất động" cho tới tháng 1. Tâm điểm chú ý đang chuyển sang Nhật Bản, nơi lợi suất trái phiếu dài hạn tăng lên mức kỷ lục sau khi ngân hàng trung ương nước này nâng lãi suất.

Những biến động tại Nhật Bản, cùng việc vàng và bạc liên tục lập đỉnh mới, cho thấy dòng tiền đang có xu hướng tìm đến tài sản an toàn, trong khi Bitcoin vẫn chịu áp lực tâm lý lớn.

Dù phần lớn dự báo vẫn nghiêng về khả năng thị trường còn biến động khó lường, một số ý kiến lạc quan cho rằng nỗi sợ hiện tại có thể mở ra cơ hội cho một nhịp tăng mạnh trong tương lai.

