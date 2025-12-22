HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vàng giả độn vonfram tái xuất, khó phân biệt bằng mắt thường

Tin - ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Trong bối cảnh giá vàng tăng cao, thị trường lại xuất hiện các sản phẩm vàng có nguồn gốc nước ngoài pha trộn tạp chất


Vàng giả độn vonfram tái xuất: Cách nhận diện và phòng tránh hiệu quả - Ảnh 1.

Người tiêu dùng có thể giao dịch tại các tiệm vàng uy tín, yêu cầu hóa đơn chứng từ rõ ràng để đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm

Ngày 22-12, một chủ tiệm vàng tại TPHCM cho biết gần đây tiệm nhận mua từ khách hàng một sợi dây chuyền vàng nặng hơn 1 lượng. Qua kiểm tra tỉ trọng và thử lửa ban đầu, chủ tiệm đánh giá sản phẩm có hàm lượng vàng gần 99%.

Tuy nhiên, khi bán lại cho tiệm khác, đơn vị này áp dụng hàng loạt biện pháp kiểm tra chuyên sâu. Kết quả bất ngờ sợi dây chuyền có đến hơn 2 chỉ bị độn tạp chất, hàm lượng vàng thật chỉ hơn 8 chỉ.

Vàng giả độn vonfram tái xuất: Cách nhận diện và phòng tránh hiệu quả - Ảnh 2.

Một số tiệm vàng đưa hình ảnh vàng giả lên mạng xã hội để cảnh báo người tiêu dùng. Ảnh mạng xã hội

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Hàn Thị Bình, chủ tiệm vàng Kim Phát I (phường Gò Vấp, TPHCM), cho biết hiện tượng sản phẩm nữ trang vàng sản xuất từ nước ngoài pha trộn vonfram tái xuất trong thời gian gần đây. Vonfram là một kim loại có tỉ trọng gần tương đương vàng, khiến phương pháp kiểm tra tỉ trọng hoặc thử lửa thông thường khó phát hiện tạp chất.

Theo bà Bình, để xác định chính xác, nhân viên kỹ thuật tại tiệm thường cắt mổ nhiều điểm trên sản phẩm, nấu chảy thành cục rồi đưa vào máy quang phổ phân tích. Nếu có vonfram, máy sẽ hiển thị rõ hàm lượng kim loại này.

"Người dân cần đặc biệt cẩn trọng, tránh mua bán các sản phẩm vàng không rõ nguồn gốc, đặc biệt từ nước ngoài, vì khó kiểm soát chất lượng thực sự" - bà Bình khuyến cáo.

Thực tế, chiêu thức pha vonfram vào vàng không mới. Từ những năm 2011-2015, thị trường Việt Nam từng ghi nhận nhiều trường hợp vàng giả độn vonfram nhập lậu qua đường xách tay, chủ yếu từ Trung Quốc.

Giới kinh doanh vàng cảnh báo thủ đoạn này quay trở lại khi giá vàng thế giới và trong nước liên tục lập đỉnh, tạo điều kiện cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Người tiêu dùng chỉ giao dịch sản phẩm vàng tại các tiệm vàng uy tín, yêu cầu hóa đơn chứng từ rõ ràng và ưu tiên kiểm tra bằng thiết bị hiện đại như máy quang phổ để đảm bảo an toàn.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 22-12: Vừa mở cửa đã tăng rất mạnh

Giá vàng hôm nay 22-12: Vừa mở cửa đã tăng rất mạnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay đang hàng chục USD/ounce khi mở cửa tuần giao dịch mới trên thị trường quốc tế.

Giá vàng hôm nay 21-12: Neo ở vùng đỉnh, vẫn được dự báo tăng tiếp

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay duy trì ở vùng đỉnh lịch sử, nhiều chuyên gia cho rằng vẫn đang có những yếu tố hỗ trợ kim loại quý đi lên.

Sáng 20-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn bật tăng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng trở lại theo đà đi lên của giá thế giới.

giá vàng thế giới giá vàng thị trường vàng kinh doanh vàng giá vàng tăng vàng nước ngoài
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo