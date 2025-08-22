HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 22-8: Giảm nhẹ khi nhà đầu tư chờ tín hiệu lãi suất từ Fed

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay giảm nhẹ trong bối cảnh thị trường tài chính đang hướng sự chú ý vào hội nghị chuyên đề thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng hôm nay 22-8: Suy yếu khi nhà đầu tư chờ tín hiệu lãi suất từ Fed - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay đi xuống

Tính đến 6 giờ ngày 22-8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 3.339 USD/ounce, giảm 6 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.345 USD/ounce). Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 3,5 USD, xuống còn 3.385 USD/ounce.

Sự suy yếu của giá vàng được cho là do tâm lý thận trọng của thị trường trước thềm hội nghị chuyên đề về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). 

Các nhà đầu tư đang chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ Fed về định hướng chính sách lãi suất trong thời gian tới, đặc biệt là bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Fed - ông Jerome Powell sẽ cung cấp cái nhìn sâu hơn về quan điểm của Fed liên quan đến khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 9.

Thị trường vàng hiện đang chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố vĩ mô, bao gồm chính sách tiền tệ của Fed và diễn biến lạm phát toàn cầu. 

Với tâm lý thận trọng đang bao trùm, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn, đặc biệt khi các nhà đầu tư chờ đợi những tín hiệu cụ thể từ bài phát biểu của Chủ tịch Powell. Nếu Fed phát đi tín hiệu rõ ràng về việc cắt giảm lãi suất trong tháng 9, giá vàng thế giới sẽ có nhiều diễn biến bất ngờ.

Tại Việt Nam, vào cuối ngày 21-8, giá vàng SJC được bán ra ở mức 125,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn ở mức 119,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 22-8: Suy yếu khi nhà đầu tư chờ tín hiệu lãi suất từ Fed - Ảnh 2.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 21-8: Tăng tốc trở lại sau chuỗi ngày giảm

Giá vàng hôm nay 21-8: Tăng tốc trở lại sau chuỗi ngày giảm

(NLĐO) – Trong bối cảnh chứng khoán Mỹ bị bán tháo, giá vàng hôm nay 21-8 đã bật tăng mạnh mẽ, đánh dấu sự phục hồi sau nhiều ngày đi xuống.

Không chỉ vàng miếng SJC, giá USD tại Việt Nam cũng lập đỉnh

(NLĐO) - Giá USD tại các ngân hàng thương mại bán ra vượt mốc 26.500 đồng

Giá vàng miếng SJC bất ngờ rời đỉnh lịch sử

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC rớt khỏi mốc 125 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá thế giới lao dốc.

