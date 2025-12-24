Giá vàng hôm nay tiếp tục nóng lên

Khoảng 6 giờ sáng ngày 24-12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tạm dừng mức 4.485 USD/ounce, tăng mạnh 55 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.430 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2-2026 cũng tăng 16 USD, lên 4.485 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay bứt phá mạnh mẽ do căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela ngày càng gay gắt. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tăng cường các biện pháp trừng phạt và hành động quân sự nhằm cắt đứt nguồn thu dầu mỏ của Venezuela.

Gần đây, Mỹ đã tịch thu hai siêu tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, đồng thời truy đuổi tàu thứ ba, với tổng lượng dầu bị giữ ước tính hàng triệu thùng. Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ giữ lại dầu và tàu, thậm chí có thể bán hoặc bổ sung vào kho dự trữ chiến lược của Mỹ.

Trên thị trường tài chính quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) tiếp tục suy yếu, giao dịch quanh mức 98 điểm, mức thấp nhất trong nhiều tháng, hỗ trợ thêm cho giá vàng hôm nay đi lên.

Các chuyên gia nhận định với rủi ro địa chính trị chưa hạ nhiệt có thể giúp giá vàng hướng tới mức cao hơn. Nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến tại Venezuela - nơi có thể quyết định hướng đi ngắn hạn của giá vàng.

Ở Việt Nam, ghi nhận lúc 6 giờ hôm nay, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC, giá vàng miếng SJC niêm yết mua vào ở mức 157 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 159 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 2 triệu đồng/lượng.