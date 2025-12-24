HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 24-12: Tiếp tục đà tăng

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay của thế giới tiếp tục tămg khi căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela ngày càng gay gắt.

Giá vàng hôm nay 24-12: Giá vàng thế giới tăng rất mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tiếp tục nóng lên

Khoảng 6 giờ sáng ngày 24-12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tạm dừng mức 4.485 USD/ounce, tăng mạnh 55 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.430 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2-2026 cũng tăng 16 USD, lên 4.485 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay bứt phá mạnh mẽ do căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela ngày càng gay gắt. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tăng cường các biện pháp trừng phạt và hành động quân sự nhằm cắt đứt nguồn thu dầu mỏ của Venezuela.

Gần đây, Mỹ đã tịch thu hai siêu tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, đồng thời truy đuổi tàu thứ ba, với tổng lượng dầu bị giữ ước tính hàng triệu thùng. Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ giữ lại dầu và tàu, thậm chí có thể bán hoặc bổ sung vào kho dự trữ chiến lược của Mỹ.

Trên thị trường tài chính quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) tiếp tục suy yếu, giao dịch quanh mức 98 điểm, mức thấp nhất trong nhiều tháng, hỗ trợ thêm cho giá vàng hôm nay đi lên.

Các chuyên gia nhận định với rủi ro địa chính trị chưa hạ nhiệt có thể giúp giá vàng hướng tới mức cao hơn. Nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến tại Venezuela - nơi có thể quyết định hướng đi ngắn hạn của giá vàng.

Ở Việt Nam, ghi nhận lúc 6 giờ hôm nay, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC, giá vàng miếng SJC niêm yết mua vào ở mức 157 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 159 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 24-12: Giá vàng thế giới tăng rất mạnh - Ảnh 2.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 23-12: Lập kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay 23-12: Lập kỷ lục mới

(NLĐO) - Động lực chính đẩy giá vàng hôm nay bùng nổ đến từ nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao trong tuần giao dịch rút ngắn do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới

Ngóng ngày được cấp phép nhập khẩu vàng

Yếu tố quan trọng có thể giúp giá vàng trong nước "hạ nhiệt" là việc bổ sung nguồn cung từ vàng nhập khẩu

Thị trường tiền số hôm nay, 22-12: Dự báo mới về Bitcoin khi vàng bạc lập đỉnh

(NLĐO) - Bitcoin dự báo có thể tăng lên vùng 93.500 USD trước khi năm kết thúc, qua đó mở ra kỳ vọng tiến tới ngưỡng 100.000 USD.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo