Giá vàng hôm nay 24-2: Vàng thế giới tăng 109 USD

Giá vàng hôm nay tăng mạnh

Khoảng 6 giờ ngày 24-2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 5.229 USD/ounce, tăng mạnh 109 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua 5.120 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao hàng tháng 4 cũng tăng 139 USD lên 5.220 USD/ounce. Đà tăng này đưa giá vàng chạm mức cao nhất trong ba tuần qua.

Yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vốn, giúp giá vàng hôm nay tăng mạnh là chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã tuyên bố tăng thuế quan toàn cầu từ 10% lên 15% thông qua một bài viết đăng trên mạng xã hội. Động thái này nhằm bảo vệ chương trình nghị sự thương mại sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, vốn tuyên bố việc sử dụng luật khẩn cấp để áp thuế là bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, dữ liệu kinh tế Mỹ vừa công bố cho thấy đơn đặt hàng giảm 0,7%, trái với dự báo tăng 0,2%. Kết quả này hỗ trợ lập luận của phe ôn hòa trong chính sách tiền tệ, thúc đẩy kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giảm lãi suất mạnh mẽ hơn. Chỉ số đô la Mỹ đã suy yếu sau thông tin này, góp phần hỗ trợ giá vàng đi lên.

Rủi ro địa chính trị cũng góp phần quan trọng cho đà tăng của giá vàng hôm nay. Mỹ và Iran dự kiến nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân tại Geneva vào ngày 26-2.

Giới phân tích nhận định rằng sự kết hợp giữa bất ổn thương mại, dữ liệu kinh tế yếu và căng thẳng địa chính trị sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn.