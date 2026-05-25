Kinh tế

Giá vàng hôm nay 25-5: Vừa mở cửa, vàng, bạc đồng loạt bật tăng

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tăng thêm hàng chục USD/ounce, trong khi bạc cũng đi lên gần 4% khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới.

Lúc 6 giờ 30 ngày 25-5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.575 USD/ounce, tăng tới 65 USD/ounce (+1,44%) so với giá đóng cửa cuối tuần. 

Trong khi đó, giá bạc tăng gấp đôi đà phục hồi của vàng khi đang được giao dịch quanh mốc 78,6 USD/ounce, cao hơn gần 4% so với giá đóng cửa cuối tuần.

Đây là diễn biến gây bất ngờ với nhiều nhà đầu tư, sau một tuần giao dịch giằng co và đóng cửa lùi về mức giá thấp nhất trong khoảng 1 tháng qua của cả vàng, bạc.

Kim loại quý tăng vọt ngay khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới trước những thông tin tích cực về xung đột ở Trung Đông. 

Tiến trình đàm phán về một thỏa thuận hướng đến chấm dứt xung đột ở Trung Đông đang đạt được tiến triển sau những thông tin tích cực từ các bên trung gian và liên quan.

Theo hãng tin AP, trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận với Iran về xung đột, bao gồm việc mở cửa eo biển Hormuz, "cơ bản được đàm phán xong" sau các cuộc điện đàm với Israel và các đồng minh khác trong khu vực vào tối 23-5 (giờ Mỹ).

Diễn biến trên đẩy giá dầu thô và đồng USD lao dốc, thúc đẩy giá vàng, bạc đi lên mạnh mẽ. Hiện chỉ số đồng USD (DXY Index) thủng mốc 99 điểm, rớt xuống còn 98,99 điểm (-0,25%), trong khi giá dầu thô Brent mất hơn 5% xuống còn 98,3 USD/thùng.

Với giá vàng trong nước, đầu ngày hôm nay đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn niêm yết ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra với vàng miếng SJC.

Giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% mở cửa quanh 158 triệu đồng/lượng chiều mua và 161 triệu đồng/lượng chiều bán. Giá vàng trong nước giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

