Kinh tế

Rớt 30 triệu đồng/lượng từ đỉnh, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn vẫn giảm tiếp

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp về 161,5 triệu đồng/lượng – thấp nhất trong gần 5 tháng qua.

Sáng 23-5, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều doanh nghiệp vàng khác niêm yết mua vào 158,5 triệu đồng/lượng, bán ra 161,5 triệu đồng/lượng, giảm thêm 500.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. 

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng điều chỉnh tiếp về mức 158 triệu đồng/lượng mua vào, 161 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong 1 ngày, giá vàng trong nước giảm thêm khoảng 1 triệu đồng. Không chỉ ở mức thấp nhất trong gần 5 tháng qua, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đã mất khoảng 30 triệu đồng/lượng từ đỉnh kỷ lục hồi cuối tháng 1.

Những người mua vàng ở vùng đỉnh 190-191 triệu đồng/lượng nếu bán ra lúc này sẽ lỗ tới 30-32 triệu đồng/lượng (giảm 15%-16%). Ngay cả những người mua vàng dịp Thần Tài ở vùng giá 185-186 triệu đồng/lượng, thời điểm này cũng lỗ hàng chục triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh: Đỉnh cao 30 triệu đồng / lượng trong năm 2026

Giá vàng trong nước giảm liên tiếp

Giá vàng trong nước liên tục đi xuống và giao dịch trầm lắng do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.510 USD/ounce, giảm tiếp so với phiên trước và đang ở vùng giá thấp trong 3 tuần qua.

Theo giới phân tích, sự suy giảm của kim loại quý được thúc đẩy bởi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ổn định kết hợp với sức mạnh của đồng USD, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Chỉ số đồng USD (DXY Index) chốt tuần giao dịch ở mức 99,3 điểm.

Một diễn biến đáng chú ý là giá vàng trong nước giảm nhanh và lùi về sâu hơn nhiều so với giá thế giới. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 143 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn khoảng 19 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch dù còn cao nhưng đã thu hẹp gần một nửa so với khoảng cách tới 30 triệu đồng/lượng giai đoạn trước.

Theo một số chuyên gia, dù nguồn cung vàng vẫn khan hiếm khi chưa đơn vị nào được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng, vàng trang sức nhưng nhu cầu mua vàng trong nước suy yếu khiến giá đi xuống. Đồng thời, triển vọng tăng mạnh của giá vàng thế giới cũng chưa rõ ràng càng khiến nhà đầu tư trong nước lo lắng và bán ra.

Giá vàng hôm nay 23-5: Bất ngờ đảo chiều giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 23-5: Bất ngờ đảo chiều giảm mạnh

(NLĐO) – Sau chuỗi ngày tăng nóng, giá vàng thế giới đã bất ngờ sụt giảm khi đồng USD mạnh lên, lãi suất trái phiếu Mỹ ổn định.

Tối 22-5, giá vàng và bạc đột ngột giảm mạnh

(NLĐO) - Giá vàng, bạc trên thế giới giảm mạnh vào cuối ngày 22-5, kéo theo giá kim loại quý trong nước cũng đồng loạt lao dốc

Sáng 22-5, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do gây bất ngờ

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đang thấp hơn cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn ở các công ty lớn.

