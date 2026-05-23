Kinh tế

Giá vàng hôm nay 23-5: Bất ngờ đảo chiều giảm mạnh

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Sau chuỗi ngày tăng nóng, giá vàng thế giới đã bất ngờ sụt giảm khi đồng USD mạnh lên, lãi suất trái phiếu Mỹ ổn định.

Giá vàng hôm nay suy yếu

Đầu ngày 23-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 4.510 USD/ounce, giảm 37 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua là 4.547 USD/ounce.

Sự suy giảm của kim loại quý được thúc đẩy bởi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ổn định kết hợp với sức mạnh của đồng USD, đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Dù eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng rủi ro năng lượng toàn cầu, nhưng các tín hiệu tiến triển trong đàm phán Mỹ - Iran đã phần nào làm dịu bớt lo ngại. Tuy nhiên, những bất đồng lớn về chương trình làm giàu uranium và quyền kiểm soát eo biển vẫn tồn tại, khiến giá dầu thô tiếp tục biến động mạnh, có lúc chạm mức 98,25 USD/thùng. Sự gia tăng của giá năng lượng đã hỗ trợ kỳ vọng lạm phát, từ đó làm giảm vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của vàng.

Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn ghi nhận sắc xanh vào cuối phiên, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 4,6%. Chỉ số đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng.

Các yếu tố hiện tại cho thấy, dù căng thẳng địa chính trị vẫn tồn tại và đồng USD mạnh đang chiếm ưu thế, khiến giá vàng khó giữ được đà tăng. Nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi như diễn biến đàm phán Mỹ - Iran trong những ngày tới để dự đoán xu hướng của giá vàng.

Giá vàng hôm nay 22-5: Tiếp tục nóng lên

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay chưa dừng đà tăng khi giá dầu thô giảm, lãi suất trái phiếu Mỹ đi xuống.

Sáng 22-5, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do gây bất ngờ

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đang thấp hơn cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn ở các công ty lớn.

Cuối ngày 21-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại giảm nhanh

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm trở lại 1,1 triệu đồng/lượng khi giá thế giới rớt nhanh vào cuối ngày

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng giá dầu thô Mỹ-Iran
