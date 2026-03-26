HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 26-3: Biến động rất mạnh

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (26-3) tăng mạnh rồi bất ngờ giảm sâu trong bối cảnh đồng USD giảm giá, nhà đầu tư bán chốt lời

Giá vàng hôm nay, 26-3: Biến động rất mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay biến động khó lường

Cụ thể, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đêm qua có lúc vọt tăng tới 155 USD/ounce, chạm mức cao 4.602 USD/ounce. Tuy nhiên, sau đó kim loại quý này đột ngột đảo chiều giảm sâu. Đến 6 giờ sáng ngày 26-3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ổn định ở mức 4.517 USD/ounce, nhưng vẫn cao hơn 55 USD so với cùng thời điểm ngày 25-3 (4.447 USD/ounce).

Sự biến động khó lường của giá vàng xuất phát từ nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô. Chỉ số đồng USD tiếp tục suy yếu, trong khi giá trị lãi suất trái phiếu Mỹ giảm do lãi suất trái phiếu tăng hỗ trợ tạm thời cho nhu cầu trú ẩn an toàn vàng. Tuy nhiên, thị trường đang làm nản lòng đám đông: giá vàng tăng khi tâm lý chấp nhận rủi ro cải thiện, nhưng bị bán tháo mạnh khi lo ngại rủi ro gia tăng. Nhiều nhà giao dịch hiện tập trung vào triển vọng lạm phát có thể hạ nhiệt nếu căng thẳng chiến tranh tại Trung Đông giảm bớt.

Về chính sách tiền tệ, một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho rằng lãi suất có thể cần duy trì ổn định trong một thời gian để kiểm soát lạm phát vẫn đang cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%.

Trong bối cảnh đó, giá dầu thô giảm khoảng 3,5 USD/thùng, hiện giao dịch quanh mức 89,00 USD/thùng. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,3%.

Giới phân tích nhận định thị trường vàng đang trong giai đoạn chịu ảnh hưởng đan xen giữa kỳ vọng hạ nhiệt lạm phát - bất ổn địa chính trị. Các diễn biến từ Fed, dữ liệu lạm phát sắp tới cũng như tình hình Trung Đông tác động mạnh đến xu hướng tiếp theo của giá vàng.

Giá vàng hôm nay, 26-3: Biến động rất mạnh - Ảnh 2.

Hội đồng Vàng thế giới: Điểm bất thường của giá vàng và triển vọng thị trường vàng

Hội đồng Vàng thế giới: Điểm bất thường của giá vàng và triển vọng thị trường vàng

(NLĐO)- Điều đáng chú ý, giá vàng giảm dù bối cảnh địa chính trị ngày càng leo thang, trái ngược với vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của vàng.

Giá bạc hôm nay 25-3: Tăng nhanh hơn vàng, xấp xỉ 3 triệu đồng/lượng

(NLĐO) - Giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế tăng mạnh mẽ, nhanh hơn giá vàng, bạc Phú Quý, Ancarat, SBJ xấp xỉ 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng gần 13 triệu đồng trong 3 ngày

(NLĐO) - Giá vàng trong nước tăng rất mạnh theo giá thế giới, bán ra lên tới 175 triệu đồng/lượng khi giá thế giới đi lên mạnh mẽ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo