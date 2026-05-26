HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 26-5: Bật tăng trở lại

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay của thế giới đi lên trong bối cảnh đồng USD suy yếu, giá dầu thô đi xuống

Giá vàng hôm nay 26 - 5: Tăng mạnh nhờ đồng USD suy yếu và giá dầu giảm - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tăng trở lại

Khoảng 6 giờ ngày 26-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.571 USD/ounce, tăng 38 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.533 USD/ounce. 

Tuy nhiên, so với cùng thời điểm này sáng hôm qua, mức giá gần như không thay đổi.

Sự gia tăng của kim loại quý trong phiên này chủ yếu xuất phát từ ba yếu tố then chốt: đồng USD yếu đi, kỳ vọng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và giá dầu thô giảm mạnh.

Điểm nóng địa chính trị eo biển Hormuz tiếp tục là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến thị trường năng lượng, lạm phát và kim loại quý. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch đêm qua, thị trường nghiêng về kịch bản giảm căng thẳng hơn là rủi ro gián đoạn mới. Nhà đầu tư kỳ vọng Mỹ và Iran có thể tiến tới thỏa thuận hòa bình, giúp mở lại tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng này.

Kết quả, giá dầu thô giảm xuống 91,8 USD/thùng - mức thấp nhất trong hai tuần qua. Việc giá dầu giảm đã làm hạ kỳ vọng lạm phát, hỗ trợ đồng USD yếu hơn, từ đó thúc đẩy giá vàng đi lên.

Chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ so với các đồng tiền chính khác, góp phần làm tăng sức hấp dẫn của vàng .

Theo giới phân tích tâm lý thị trường đang chuyển dịch theo hướng lạc quan hơn về triển vọng giảm căng thẳng địa chính trị và hạ nhiệt lạm phát năng lượng.

Tuy nhiên, các dữ liệu kinh tế Mỹ trong những ngày, lãi suất trái phiếu Mỹ và sức mạnh của đồng USD sẽ tiếp tục chi phối biến động của giá vàng trong thời gian tới.

Trong nước sáng nay, giá vàng miếng ở mức 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 26 - 5: Tăng mạnh nhờ đồng USD suy yếu và giá dầu giảm - Ảnh 2.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 25-5: Vừa mở cửa, vàng, bạc đồng loạt bật tăng

Giá vàng hôm nay 25-5: Vừa mở cửa, vàng, bạc đồng loạt bật tăng

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tăng thêm hàng chục USD/ounce, trong khi bạc cũng đi lên gần 4% khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới.

Giá vàng hôm nay 24-5: Người mua vàng đang lỗ 6-7 triệu đồng chỉ sau 2 tuần

(NLĐO) – Sau nhiều phiên điều chỉnh, giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống trong tuần qua, kéo mặt bằng giá về mức thấp nhất trong nhiều tháng gần đây

Chuyên gia đề xuất cách truy xuất nguồn gốc sản phẩm vàng

(NLĐO) – Tình trạng người dân mua vàng trang sức "non tuổi", vàng không đúng hàm lượng công bố có thể hạn chế khi áp dụng truy xuất nguồn gốc.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng giá dầu thô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo