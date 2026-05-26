Giá vàng hôm nay tăng trở lại

Khoảng 6 giờ ngày 26-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.571 USD/ounce, tăng 38 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.533 USD/ounce.

Tuy nhiên, so với cùng thời điểm này sáng hôm qua, mức giá gần như không thay đổi.

Sự gia tăng của kim loại quý trong phiên này chủ yếu xuất phát từ ba yếu tố then chốt: đồng USD yếu đi, kỳ vọng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và giá dầu thô giảm mạnh.

Điểm nóng địa chính trị eo biển Hormuz tiếp tục là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến thị trường năng lượng, lạm phát và kim loại quý. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch đêm qua, thị trường nghiêng về kịch bản giảm căng thẳng hơn là rủi ro gián đoạn mới. Nhà đầu tư kỳ vọng Mỹ và Iran có thể tiến tới thỏa thuận hòa bình, giúp mở lại tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng này.

Kết quả, giá dầu thô giảm xuống 91,8 USD/thùng - mức thấp nhất trong hai tuần qua. Việc giá dầu giảm đã làm hạ kỳ vọng lạm phát, hỗ trợ đồng USD yếu hơn, từ đó thúc đẩy giá vàng đi lên.

Chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ so với các đồng tiền chính khác, góp phần làm tăng sức hấp dẫn của vàng .

Theo giới phân tích tâm lý thị trường đang chuyển dịch theo hướng lạc quan hơn về triển vọng giảm căng thẳng địa chính trị và hạ nhiệt lạm phát năng lượng.

Tuy nhiên, các dữ liệu kinh tế Mỹ trong những ngày, lãi suất trái phiếu Mỹ và sức mạnh của đồng USD sẽ tiếp tục chi phối biến động của giá vàng trong thời gian tới.

Trong nước sáng nay, giá vàng miếng ở mức 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.