Kinh tế

Giá vàng hôm nay 27-4: Đảo chiều sụt giảm

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay giảm hàng chục USD/ounce khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới trên thị trường quốc tế, thủng mốc 4.700 USD/ounce.

Lúc 7 giờ ngày 27-4, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.680 USD/ounce, giảm 30 USD/ounce so với cuối tuần trước. 

Diễn biến này khá bất ngờ bởi kết quả dự đoán về xu hướng giá vàng tuần này của Kitco, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư cá nhân đều cho rằng giá vàng có thể lình xình đi ngang, chưa rõ xu hướng.

Với diễn biến này, giá vàng đang ở mức đáy kể từ đầu tháng 4 tới nay.

Giá vàng giảm trong bối cảnh giá dầu thô và đồng DXY tiếp tục mạnh lên. Giá dầu thô Brent đang được giao dịch ở mức 107,4 USD/thùng, tăng 1,97%; trong khi chỉ số đồng USD (DXY Index) tăng tiếp lên 98,6 điểm, cao hơn 0,08% so với phiên trước.

Ở thị trường trong nước, tính tới cuối ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp giao dịch quanh mức 166,3 triệu đồng/lượng mua vào và 168,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch lần lượt 165,8 triệu đồng/lượng mua vào và 168,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước giảm hơn 3 triệu đồng/lượng trong tuần qua, đánh dấu tuần giảm thứ 3 liên tiếp.

Chia sẻ trên Kitco, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, dự đoán giá vàng sẽ biến động theo cả hai hướng trong tuần tới – khó đoán hơn.

Cụ thể, giá vàng đã chững lại trong tuần qua, chấm dứt đà tăng 4 tuần liên tiếp. Nếu tuần này, kim loại quý phá vỡ mốc 4.600 USD/ounce sẽ làm suy yếu triển vọng phục hồi.

Theo kế hoạch, có 5 ngân hàng trung ương họp vào tuần này nhưng dự báo sẽ không ngân hàng nào có động thái mới liên quan tới chính sách tiền tệ.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 148,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 26-4: Khó đoán hơn bao giờ hết!

(NLĐO) – Cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư cá nhân đều băn khoăn về xu hướng tuần tới sau khi giá vàng đã giảm 3 tuần liên tiếp.

Giá vàng hôm nay, 25-4: Bật tăng trở lại

(NLĐO) – Sau nhiều ngày lao xuống, giá vàng hôm nay, 25-4, đã phục hồi trong bối cảnh đàm phán hòa bình Mỹ - Iran chưa thàng công.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục lao dốc

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch tối 24-4 giảm đến 1,2 - 1,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước đang giảm mạnh hơn giá vàng thế giới

