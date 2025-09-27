Giá vàng hôm nay, 27-9: Tiếp tục tăng





Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên

Tính đến 6 giờ sáng ngày 27-9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đạt mức 3.760 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.740 USD/ounce).

Giá vàng hôm tăng mạnh sau báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ, vừa được công bố và phù hợp với kỳ vọng của thị trường, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vốn vào kim loại quý này.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 8-2025 vừa được công bố đã đạt kết quả đúng như dự đoán, tăng 0,26% so với tháng trước, sau khi tăng 0,16% trong tháng 7. Tính chung cả năm, PCE toàn phần tăng lên 2,7%, phù hợp nhưng cũng là mức cao nhất trong sáu tháng qua. Dữ liệu PCE đang được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi rất chặt chẽ, làm cơ sở cho các quyết định lãi suất sắp tới.

Các thị trường quan trọng khác ghi nhận đồng USD giảm giá. Trong khi đó, giá dầu thô gần như ổn định và giao dịch quanh mức 65 USD/thùng đã tác động tích cực đến xu hướng đi lên của giá vàng hôm nay.

Giới phân tích nhận định, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn, tùy thuộc vào dữ liệu việc làm Mỹ sắp công bố và quyết định lãi suất của Fed trong thời gian tới. Sau quyết định cắt giảm lãi suất xuống 4 %-4,25% vào ngày 17-9, Fed dự kiến sẽ tiếp tục nới lỏng, với mức lãi suất có thể giảm xuống 3,5%-3,75% vào cuối năm 2025, hỗ trợ thêm cho giá vàng.

Tại Việt Nam, cuối ngày 26-9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn bán ra 131 triệu đồng/lượng.