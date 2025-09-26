Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới

Sáng 26-9, các công ty SJC, PNJ, DOJI hiện niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 132,5 triệu đồng/lượng và 134,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên so với hôm qua.

Tương tự, các loại vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng đi ngang, với 128,3 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 131 triệu đồng/lượng bán ra.

So với mốc đỉnh lịch sử ở vùng 135,8 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng mất khoảng 1,3 triệu đồng.

Sau nhiều phiên tăng liên tiếp, giá vàng trong nước đã bắt đầu hạ nhiệt và chững lại, trái ngược với diễn biến đi lên của thị trường thế giới.

Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở chiều mua vào 132,5 triệu đồng/lượng và bán ra 134,5 triệu đồng/lượng

Trên thị trường quốc tế, tính đến 6 giờ ngày 26-9 (giờ Việt Nam), giá vàng đạt 3.750 USD/ounce, tăng 25 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua (3.725 USD/ounce).

Báo cáo GDP quý II/2025 của Mỹ cho thấy nền kinh tế tăng trưởng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự báo 3,5% của các chuyên gia.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cũng cao hơn dự kiến, củng cố quan điểm không giảm thêm lãi suất.

Điều này tạo áp lực lên các kim loại quý, vốn thường nhạy cảm với lãi suất và lạm phát.

Tuy nhiên, giá vàng hôm nay vẫn tăng nhờ tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường.

Nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa vào tuần tới đang làm dấy lên lo ngại. Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng đã yêu cầu các cơ quan liên bang chuẩn bị kế hoạch sa thải hàng loạt nhân sự, tập trung vào các chương trình có nguồn tài trợ sắp hết hạn.

Động thái này, theo Bloomberg, vượt xa các giao thức đóng cửa thông thường - khi nhân viên thường chỉ bị nghỉ tạm thời và sau đó được quay lại làm việc với lương trả chậm.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị từ cuộc xung đột Nga - Ukraine leo thang cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, hỗ trợ giá vàng hôm nay bật tăng.

Theo giới phân tích, sự kết hợp giữa dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ và tâm lý e ngại rủi ro đang tạo ra các lực đẩy và kéo đối với giá vàng. Trong ngắn hạn, kim loại quý này có thể tiếp tục biến động khi nhà đầu tư cân nhắc giữa sức mạnh của đồng USD và nhu cầu trú ẩn an toàn.