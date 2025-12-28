Giá vàng hôm nay 28-12: Vàng miếng, vàng nhẫn cùng tăng

Sáng chủ nhật, 28-12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 157,7 triệu đồng/lượng mua vào và 159,7 triệu đồng/lượng bán ra. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng đã tăng thêm khoảng 3,1 triệu đồng, đưa mặt bằng giá lên vùng cao nhất từ trước đến nay.

Cùng chiều, giá vàng hôm nay với vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng ghi nhận mức tăng rất mạnh. Các doanh nghiệp niêm yết giá mua vào khoảng 153,1 triệu đồng/lượng và bán ra 156,1 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 2,6 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong tuần qua là tốc độ tăng của vàng miếng SJC cao hơn rõ rệt so với vàng nhẫn, khiến khoảng cách giá giữa hai loại vàng tiếp tục nới rộng.

Giá vàng hôm nay đang ở vùng cao nhất từ trước tới giờ

Thị trường vàng trong nước tăng liên tục trong suốt tuần qua, với đỉnh cao mới được xác lập khi giá vàng miếng SJC có thời điểm vọt lên 159,9 triệu đồng/lượng. Đà tăng mạnh này diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới cũng bứt phá và duy trì ở vùng đỉnh lịch sử.



Chốt tuần giao dịch, giá vàng thế giới đứng ở mức 4.339 USD/ounce, tăng gần 200 USD/ounce so với cuối tuần trước, tương đương mức tăng khoảng 6,4 triệu đồng mỗi lượng quy đổi. So với thị trường trong nước, giá vàng thế giới đang tăng nhanh hơn, song chênh lệch vẫn duy trì ở mức cao.

Nhiều tổ chức tài chính quốc tế tiếp tục điều chỉnh dự báo giá vàng. Ngân hàng Goldman Sachs nhận định giá vàng có thể lên tới 4.900 USD/ounce vào cuối quý IV-2026.

Tuy nhiên, tổ chức này cũng đưa ra kịch bản thận trọng hơn khi cho rằng ngay trong quý I năm tới, giá vàng có thể điều chỉnh về quanh 4.200 USD/ounce, giảm hơn 300 USD/ounce so với hiện tại. Dự báo này gây bất ngờ, bởi trước đó, nhiều ý kiến cho rằng vàng sẽ duy trì xu hướng tăng sau chuỗi lập đỉnh liên tiếp.

Theo các chuyên gia của Goldman Sachs, động lực chính hỗ trợ giá vàng trong năm 2026 đến từ nhu cầu mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương. Dự kiến, lượng vàng mua ròng của khối này có thể đạt bình quân khoảng 70 tấn mỗi tháng, duy trì ở mức cao kỷ lục.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 144,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước hơn 15 triệu đồng/lượng.