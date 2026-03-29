Giá vàng hôm nay 29-3: Đồng loạt dự báo tăng

Sáng 29-3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng niêm yết ở mức 169,8 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được công ty SJC giao dịch quanh mức 169,6 - 172,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng khoảng 1,9 triệu đồng/lượng.

Một số thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng bán ra vàng nhẫn trơn bằng với giá vàng miếng SJC.

Giá vàng trong nước tăng trở lại sau 2 tuần giảm liên tiếp. Dù vậy, nếu so với mốc 191 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 3, giá vàng vẫn đang thấp hơn gần 17 triệu đồng/lượng.

Giá vàng được dự báo tăng tiếp trong tuần tới

Đáng chú ý, giá vàng trong nước tăng nhanh hơn giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đóng cửa tuần giao dịch 4.495 USD/ounce, gần như không thay đổi so với cuối tuần trước. Trong tuần, giá vàng biến động dữ dội khi có thời điểm lao dốc xuống chỉ còn 4.100 USD/ounce nhưng phục hồi nhanh chóng ngay sau đó lên hơn 4.600 USD/ounce.

Với những biến động mạnh vừa qua, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều dự báo vàng sẽ tăng giá tiếp vào tuần tới, theo khảo sát mới nhất của Kitco.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 16 chuyên gia trả lời, trong đó tới 50% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, trong khi 19% cho rằng giá sẽ giảm và 31% nhận định đi ngang.

Khảo sát với nhà đầu tư cá nhân cũng cho thấy sự lạc quan. Trong số 263 người tham gia, tới 53% kỳ vọng giá vàng phục hồi, 23% dự báo giảm tiếp và 24% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Ông John Weyer, Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, nói với Kitco rằng sự bất ổn do chiến sự ở Trung Đông tiếp tục khiến việc đánh giá thị trường kim loại quý trở nên khó khăn.

Thông thường, những đợt leo thang căng thẳng liên quan đến Iran trước đây, vàng lẽ ra đã vượt qua mốc 5.000 USD/ounce nhưng thực tế, vàng lại giảm giá mạnh vừa qua.

Nhìn vào diễn biến giá gần đây, Weyer cho rằng nhiều khả năng vàng đang thu hút sự quan tâm trở lại từ các nhà đầu tư lớn đã mua vào trước khi đạt đỉnh vào cuối tháng 1-2026, hơn là từ các nhà đầu tư cá nhân.

Nguồn: công ty SJC

Ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự đoán giá vàng sẽ giảm vào tuần tới. Thị trường chứng khoán giảm và đồng USD tăng giá đang tạo ra môi trường bất lợi cho vàng. Vàng chỉ có triển vọng tích cực hơn khi có tín hiệu rõ ràng từ các ngân hàng trung ương lớn về việc sẵn sàng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ở chiều ngược lại, ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng sẽ có nhiều biến động lên xuống nhưng xu hướng chủ đạo vẫn là tăng. Mốc giá vùng 4.350 USD/ounce trong tuần qua có thể là đáy và vàng sẽ tăng tiếp trong những ngày tới.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 142,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước tới 30 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch kỷ lục những ngày qua.



