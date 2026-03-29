HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 29-3: Đồng loạt dự báo tăng

Thái Phương, Ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) – Cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều dự báo giá vàng hôm nay tăng tiếp sau khi đóng cửa xấp xỉ mốc 4.500 USD/ounce.

Sáng 29-3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng niêm yết ở mức 169,8 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. 

TIN LIÊN QUAN

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được công ty SJC giao dịch quanh mức 169,6 - 172,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng khoảng 1,9 triệu đồng/lượng.

Một số thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng bán ra vàng nhẫn trơn bằng với giá vàng miếng SJC.

Giá vàng trong nước tăng trở lại sau 2 tuần giảm liên tiếp. Dù vậy, nếu so với mốc 191 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 3, giá vàng vẫn đang thấp hơn gần 17 triệu đồng/lượng.

Giá vàng được dự báo tăng tiếp trong tuần tới

Đáng chú ý, giá vàng trong nước tăng nhanh hơn giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đóng cửa tuần giao dịch 4.495 USD/ounce, gần như không thay đổi so với cuối tuần trước. Trong tuần, giá vàng biến động dữ dội khi có thời điểm lao dốc xuống chỉ còn 4.100 USD/ounce nhưng phục hồi nhanh chóng ngay sau đó lên hơn 4.600 USD/ounce.

Với những biến động mạnh vừa qua, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều dự báo vàng sẽ tăng giá tiếp vào tuần tới, theo khảo sát mới nhất của Kitco.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 16 chuyên gia trả lời, trong đó tới 50% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, trong khi 19% cho rằng giá sẽ giảm và 31% nhận định đi ngang.

Khảo sát với nhà đầu tư cá nhân cũng cho thấy sự lạc quan. Trong số 263 người tham gia, tới 53% kỳ vọng giá vàng phục hồi, 23% dự báo giảm tiếp và 24% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Ông John Weyer, Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, nói với Kitco rằng sự bất ổn do chiến sự ở Trung Đông tiếp tục khiến việc đánh giá thị trường kim loại quý trở nên khó khăn.

Thông thường, những đợt leo thang căng thẳng liên quan đến Iran trước đây, vàng lẽ ra đã vượt qua mốc 5.000 USD/ounce nhưng thực tế, vàng lại giảm giá mạnh vừa qua.

Nhìn vào diễn biến giá gần đây, Weyer cho rằng nhiều khả năng vàng đang thu hút sự quan tâm trở lại từ các nhà đầu tư lớn đã mua vào trước khi đạt đỉnh vào cuối tháng 1-2026, hơn là từ các nhà đầu tư cá nhân.

Nguồn: công ty SJC

Ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự đoán giá vàng sẽ giảm vào tuần tới. Thị trường chứng khoán giảm và đồng USD tăng giá đang tạo ra môi trường bất lợi cho vàng. Vàng chỉ có triển vọng tích cực hơn khi có tín hiệu rõ ràng từ các ngân hàng trung ương lớn về việc sẵn sàng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ở chiều ngược lại, ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng sẽ có nhiều biến động lên xuống nhưng xu hướng chủ đạo vẫn là tăng. Mốc giá vùng 4.350 USD/ounce trong tuần qua có thể là đáy và vàng sẽ tăng tiếp trong những ngày tới.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 142,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước tới 30 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch kỷ lục những ngày qua.


Sáng 28-3, giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn tại SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu tăng vọt

(NLĐO) – Vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn giao dịch sáng nay, 28-3, tăng mạnh từ 1 - 1,2 triệu đồng/lượng, do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới

Giá vàng hôm nay, 28-3: Bật tăng mạnh sau chuỗi ngày giảm sâu

(NLĐO) – Sau nhiều phiên lao dốc, giá vàng hôm nay trên thế giới đã đảo chiều đi lên, bất chấp đà tăng của giá dầu thô và sự sụt giảm giá trị trái phiếu Mỹ.

Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng và vàng nhẫn trơn

(NLĐ) - Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch sáng nay, 27-3, lao dốc theo giá vàng thế giới, mua vào chỉ còn 167,6 triệu đồng/lượng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo