Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 28-3: Bật tăng mạnh sau chuỗi ngày giảm sâu

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Sau nhiều phiên lao dốc, giá vàng hôm nay trên thế giới đã đảo chiều đi lên, bất chấp đà tăng của giá dầu thô và sự sụt giảm giá trị trái phiếu Mỹ.

Giá vàng hôm nay nóng lên

Kết thúc phiên giao dịch đêm 27 - rạng sáng 28-3, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 4.495 USD/ounce, tăng mạnh 85 USD so với mức thấp nhất ghi nhận trong phiên đêm qua là 4.410 USD/ounce và tăng 2,53% trong 24 giờ qua, tương ứng với mức tăng 110,81 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích, bên mua và bên bán vàng đang cân nhắc giữa nhu cầu trú ẩn vốn an toàn trước bất ổn do chiến sự Trung Đông và áp lực từ lạm phát dai dẳng, vốn kìm hãm nhu cầu tiêu dùng cũng như thương mại.

Giá dầu thô tăng lên 97 USD/thùng do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ khu vực Trung Đông, trong khi giá trị trái phiếu Mỹ giảm đã tạo thêm sức hút cho tài sản không sinh lời như vàng.

Tình hình tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố then chốt chi phối thị trường vàng. Tổng thống Donald Trump đã hoãn hạn chót tấn công các nguồn năng lượng của Iran thêm 10 ngày, đồng thời tuyên bố Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đang cân nhắc điều thêm binh sĩ đến khu vực này.

Giá bạc thế giới cũng tăng trong phiên giao dịch đêm qua khi lực mua quay trở lại thị trường. Giá bạc giao ngay (XAG/USD) chốt tuần mức 69,92 USD/ounce, tăng 2,55%, cho thấy sức phục hồi rõ rệt sau đợt giảm mạnh trước đó.

Trong nước, Công ty SJC niêm yết giá vàng ở ngưỡng 168,6 - 171,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng so với sáng qua.

Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng và vàng nhẫn trơn

Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng và vàng nhẫn trơn

(NLĐ) - Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch sáng nay, 27-3, lao dốc theo giá vàng thế giới, mua vào chỉ còn 167,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, 27-3: Đột ngột giảm sâu

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (27-3) lao dốc khi giá trị đồng USD và lãi suất trái phiếu Mỹ đi lên

Công ty chứng khoán sắp kinh doanh vàng phái sinh, lấn sân tài sản số

(NLĐO) – Mùa đại hội cổ đông thường niên 2026 của các công ty chứng khoán bắt đầu sôi động với những kế hoạch mới trong bối cảnh VN-Index biến động mạnh.

