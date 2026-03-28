Kinh tế

Sáng 28-3, giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn tại SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu tăng vọt

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn giao dịch sáng nay, 28-3, tăng mạnh từ 1 - 1,2 triệu đồng/lượng, do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới

Sáng 28-3, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác tăng giá vàng miếng SJC mua vào 169,8 triệu đồng/lượng, bán ra 172,8 triệu đồng/lượng - tăng 1,2 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Chỉ trong 1 ngày, so với sáng hôm qua, mỗi lượng vàng miếng SJC cao hơn gần 3 triệu đồng.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% tại Công ty SJC cũng được giao dịch ở mức 169,6 triệu đồng/lượng mua vào, 172,6 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 1 triệu đồng/lượng. 

Một số thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn trơn ở mức cao hơn, mua vào 168,6 triệu đồng/lượng, bán ra 171,6 triệu đồng/lượng - bằng với giá vàng miếng SJC.

Giá vàng nhẫn trơn thương hiệu SBJ của Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) được mua - bán ở mức thấp hơn đáng kể, lần lượt là 161,7 triệu đồng/lượng và 164,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước biến động liên tục những ngày qua, tăng giảm hàng triệu đồng/lượng do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.495 USD/ounce, tăng khoảng 65 USD/ounce so với phiên trước.

Những ngày qua, giá kim loại quý trên sàn quốc tế biến động cả trăm USD/ounce. Trong phiên giao dịch đêm qua - rạng sáng nay, trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động tới 150 USD - từ mức 4.400 USD/ounce có lúc lên đến 4.550 USD/ounce.

Giá vàng tăng mạnh bất chấp giá dầu thô và đồng USD cũng đi lên. Giá dầu thô Brent đã vượt 100 USD/thùng, lên 101 USD/thùng và tăng hơn 7% so với phiên trước. Chỉ số đồng USD (DXY Index) cũng vượt 100 điểm, tăng 0,29% so với phiên trước.

Giá vàng SJC tăng mạnh ngày 28 - 3 - 2026: Cập nhật từ SJC , Bảo Tín Minh Châu , Mi Hồng - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng

Theo giới phân tích, giá vàng đang giằng co quanh vùng 4.500 USD/ounce trong bối cảnh các nhà đầu tư cân nhắc giữa nhu cầu trú ẩn vốn an toàn trước bất ổn do chiến sự Trung Đông và áp lực từ lạm phát dai dẳng - vốn kìm hãm nhu cầu tiêu dùng cũng như thương mại.

Các nhà phân tích hàng hóa tại TD Securities dự đoán thị trường vàng sẽ tiếp tục suy yếu, khi các ngân hàng trung ương sử dụng dự trữ chính thức để chống lại lạm phát gia tăng do chi phí năng lượng cao hơn.

Ông Neil Welsh, Trưởng Bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets, cho biết dù có một số hoạt động mua vào giá thấp trong tuần này, thị trường vàng vẫn đang chờ đợi và quan sát.

Theo báo cáo chiến lược đầu tư toàn cầu mới nhất, các nhà phân tích hàng hóa tại ngân hàng Wells Fargo (Mỹ) vẫn kiên định sự lạc quan về giá kim loại quý này trong dài hạn. Ngân hàng của Mỹ dự báo giá sẽ đạt mức từ 6.100 đến 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026. 

Yếu tố thúc đẩy giá vàng tăng mạnh sẽ đến từ nhu cầu mua vào tăng từ nhiều ngân hàng trung ương và sự giảm dần lợi suất trái phiếu, giá trị đồng USD. 

Giá vàng hôm nay, 28-3: Bật tăng mạnh sau chuỗi ngày giảm sâu

(NLĐO) – Sau nhiều phiên lao dốc, giá vàng hôm nay trên thế giới đã đảo chiều đi lên, bất chấp đà tăng của giá dầu thô và sự sụt giảm giá trị trái phiếu Mỹ.

