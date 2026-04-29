Kinh tế

Giá vàng hôm nay 29-4: Rớt thêm 1,5 triệu đồng, thấp nhất nhiều tháng

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn đang ở mức thấp nhất trong nhiều tháng qua sau nhiều ngày giảm nhanh.

Sáng 29-4, giá vàng miếng Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) được niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Một số doanh nghiệp khác như Công ty Mi Hồng điều chỉnh giá thấp hơn, còn khoảng 165,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng xu hướng đi xuống, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% tại SJC được giao dịch ở mức 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra, cũng giảm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 29 - 4: Rớt thêm 1 , 5 triệu đồng , vàng miếng SJC thấp nhất nhiều tháng - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước lùi sâu về mức thấp trong nhiều tháng qua

Những ngày gần đây, giá vàng liên tục lao dốc, hiện đã rơi về vùng thấp nhất kể từ cuối tháng 1-2026. Nếu so với mức đỉnh kỷ lục thiết lập trong quý I/2026, mỗi lượng vàng đã "bốc hơi" khoảng 24-25 triệu đồng. 

Nhà đầu tư mua ở vùng giá cao, nếu bán ra thời điểm này, có thể lỗ tới gần 30 triệu đồng/lượng theo giá mua vào của doanh nghiệp.

Diễn biến trong nước đi cùng xu hướng giảm mạnh của thị trường quốc tế. 

Đến khoảng 9 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.600 USD/ounce, nhích nhẹ so với đầu phiên nhưng vẫn giảm hàng trăm USD/ounce so với phiên trước. 

Trong phiên đêm qua, có thời điểm giá rơi xuống 4.576 USD/ounce, mức thấp nhất trong khoảng một tháng.

Áp lực giảm giá xuất phát từ nhiều yếu tố. Giá dầu thô Brent duy trì trên 110 USD/thùng trong khi chỉ số đồng USD (DXY) giữ ở mức cao quanh 98,6 điểm, làm giảm sức hấp dẫn của vàng. 

Bên cạnh đó, hoạt động bán khống theo tín hiệu kỹ thuật gia tăng trong bối cảnh thị trường chờ kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tương đương khoảng 146,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với giá vàng trong nước.

Giá vàng hôm nay, 29-4: Vàng thế giới giảm hơn 100 USD

Giá vàng hôm nay, 29-4: Vàng thế giới giảm hơn 100 USD

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 29-4, giảm hàng trăm USD/ounce khi USD tăng giá, lãi suất trái phiếu Mỹ đi lên.

Tối 28-4, giá vàng thế giới đang giảm rất nhanh

(NLĐO) – Giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc cả trăm USD/ounce, thủng mốc 4.600 USD/ounce vào tối nay.

Giá vàng trong nước liên tục sụt giảm, vẫn cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch sáng nay, 28-4, tiếp tục giảm 300.000 - 400.000 đồng/lượng, nối dài đà đi xuống kéo dài khoảng 3 tuần qua

