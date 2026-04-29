Giá vàng hôm nay 29-4: Rớt thêm 1,5 triệu đồng, thấp nhất nhiều tháng

Sáng 29-4, giá vàng miếng Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) được niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Một số doanh nghiệp khác như Công ty Mi Hồng điều chỉnh giá thấp hơn, còn khoảng 165,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng xu hướng đi xuống, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% tại SJC được giao dịch ở mức 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra, cũng giảm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước lùi sâu về mức thấp trong nhiều tháng qua

Những ngày gần đây, giá vàng liên tục lao dốc, hiện đã rơi về vùng thấp nhất kể từ cuối tháng 1-2026. Nếu so với mức đỉnh kỷ lục thiết lập trong quý I/2026, mỗi lượng vàng đã "bốc hơi" khoảng 24-25 triệu đồng.

Nhà đầu tư mua ở vùng giá cao, nếu bán ra thời điểm này, có thể lỗ tới gần 30 triệu đồng/lượng theo giá mua vào của doanh nghiệp.

Diễn biến trong nước đi cùng xu hướng giảm mạnh của thị trường quốc tế.

Đến khoảng 9 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.600 USD/ounce, nhích nhẹ so với đầu phiên nhưng vẫn giảm hàng trăm USD/ounce so với phiên trước.

Trong phiên đêm qua, có thời điểm giá rơi xuống 4.576 USD/ounce, mức thấp nhất trong khoảng một tháng.

Áp lực giảm giá xuất phát từ nhiều yếu tố. Giá dầu thô Brent duy trì trên 110 USD/thùng trong khi chỉ số đồng USD (DXY) giữ ở mức cao quanh 98,6 điểm, làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Bên cạnh đó, hoạt động bán khống theo tín hiệu kỹ thuật gia tăng trong bối cảnh thị trường chờ kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tương đương khoảng 146,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với giá vàng trong nước.