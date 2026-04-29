Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 29-4: Vàng thế giới giảm hơn 100 USD

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 29-4, giảm hàng trăm USD/ounce khi USD tăng giá, lãi suất trái phiếu Mỹ đi lên.

- Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay giảm sâu

Khoảng 6 giờ ngày 29-4 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế giao dịch quanh 4.597 USD/ounce, giảm sâu 105 USD so với mức đỉnh trong phiên đêm trước là 4.702 USD/ounce.

Sự sụt giảm mạnh của giá vàng hôm nay được cho là kết quả từ sức mạnh trở lại của đồng USD Mỹ, cùng với đà tăng của lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm, hiện ở mức 4,35%.

Ngoài ra, hoạt động bán khống từ các nhà đầu cơ dựa trên biểu đồ kỹ thuật đã đẩy nhanh tốc độ giảm giá vàng, giữa lúc thị trường chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong bối cảnh này, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ tại Mỹ và các nước G7 dự kiến sẽ giữ nguyên mức lãi suất trong tuần này. Cuộc họp của Fed bắt đầu từ sáng 29-4 và sẽ kết thúc vào chiều 30-4 với tuyên bố chính sách kèm theo cuộc họp báo của Chủ tịch Fed – ông Jerome Powell.

Nhiều phân tích cho rằng đây có thể là cuộc họp cuối cùng của ông Powell trên cương vị người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ. Các ngân hàng trung ương của Canada, Anh, Đức và Nhật Bản cũng được dự báo duy trì lãi suất ổn định.

Trên các thị trường liên quan, giá dầu thô tăng mạnh, giao dịch quanh mức 99,5 USD/thùng. 

Sự gia tăng của giá dầu góp phần làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát, từ đó hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và tạo sức ép lên giá vàng hôm nay.

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 28-4: Bất ngờ với số "ông lớn" vàng lấn sân sang bạc

Giá bạc hôm nay 28-4: Bất ngờ với số "ông lớn" vàng lấn sân sang bạc

(NLĐO) – Bất chấp giá bạc giảm gần 40% từ vùng đỉnh, thị trường trong nước vẫn sôi động với nhiều thương hiệu vàng lớn nhập cuộc

Giá vàng trong nước liên tục sụt giảm, vẫn cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch sáng nay, 28-4, tiếp tục giảm 300.000 - 400.000 đồng/lượng, nối dài đà đi xuống kéo dài khoảng 3 tuần qua

Giá vàng hôm nay, 28-4: Tiếp tục lao dốc

(NLĐO) - Theo các nhà phân tích, giá vàng hôm nay, 28-4, sụt giảm mạnh chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời của nhà đầu tư ngắn hạn

