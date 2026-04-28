Giá vàng trong nước liên tục sụt giảm, vẫn cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng trong nước liên tục sụt giảm, vẫn cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng

Thái Phương

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch sáng nay, 28-4, tiếp tục giảm 300.000 - 400.000 đồng/lượng, nối dài đà đi xuống kéo dài khoảng 3 tuần qua

Sáng 28-4, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn và các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết quanh mức 166 triệu đồng/lượng mua vào, 168,5 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 300.000 đồng so với phiên trước.

TIN LIÊN QUAN

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được Công ty SJC giao dịch ở mức 165,5 triệu đồng/lượng mua vào, 168 triệu đồng/lượng bán ra - giảm khoảng 400.000 đồng/lượng. 

Như vậy, giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng giảm, nối dài đà đi xuống đã kéo dài khoảng 3 tuần gần đây.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng cùng ngày lùi về mức 4.678 USD/ounce (lúc 9 giờ, theo giờ Việt Nam), giảm hơn 10 USD/ounce so với đầu ngày. Đây là vùng giá thấp nhất trong khoảng một tháng trở lại đây.

So với vùng đỉnh gần 4.900 USD/ounce thiết lập trong tháng 4-2026, giá vàng thế giới hiện đã giảm hơn 230 USD/ounce, tương đương 7,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giảm mạnh , cao hơn giá thế giới gần 20 triệu đồng - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước giảm liên tiếp

Diễn biến đi xuống của giá kim loại quý diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô tiếp tục tăng và đồng USD duy trì ở mức cao. Cụ thể, dầu Brent đang giao dịch quanh mức 109 USD/thùng, tăng 0,7%; trong khi chỉ số đồng USD (DXY Index) giữ ở khoảng 98,5 điểm - mức cao nhất trong nhiều tuần.

Dù giá vàng đang suy yếu, một số tổ chức vẫn đưa ra dự báo về triển vọng trung hạn sẽ tăng. Theo đó, mức đỉnh của giá vàng trong vòng 12 tháng tới có thể lên tới 5.500 USD/ounce và dự báo kết thúc năm ở trên mốc 5.000 USD/ounce.

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, ông Lorenzo Portelli, Trưởng Bộ phận Chiến lược Tài sản đa ngành - Viện Đầu tư Amundi, cho rằng cú sốc năng lượng hiện nay liên quan đến xung đột tại Iran chỉ tác động ngắn hạn đến lạm phát. Trong vòng 12 tháng tới, ông vẫn giữ quan điểm lạc quan với giá vàng và nhận thấy dư địa tăng lên vùng 5.500 USD/ounce.

Theo chuyên gia này, dù lạm phát lõi tại Mỹ vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang (FDE) nhưng vẫn nằm trong vùng kiểm soát, khiến FED chưa cần thay đổi đáng kể lộ trình cắt giảm lãi suất. Trong bối cảnh đó, nếu đồng USD suy yếu trong thời gian tới, giá vàng sẽ có thêm động lực phục hồi.

Bên cạnh đó, giá vàng hiện vẫn thấp hơn khoảng 15% so với mức đỉnh ghi nhận vào tháng 1-2026, cho thấy phần lớn thông tin bất lợi đã được thị trường phản ánh.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 149 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay, 28-4: Tiếp tục lao dốc

Giá vàng hôm nay, 28-4: Tiếp tục lao dốc

(NLĐO) - Theo các nhà phân tích, giá vàng hôm nay, 28-4, sụt giảm mạnh chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời của nhà đầu tư ngắn hạn

Giá vàng hôm nay 27-4: Đảo chiều sụt giảm

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay giảm hàng chục USD/ounce khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới trên thị trường quốc tế, thủng mốc 4.700 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 26-4: Khó đoán hơn bao giờ hết!

(NLĐO) – Cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư cá nhân đều băn khoăn về xu hướng tuần tới sau khi giá vàng đã giảm 3 tuần liên tiếp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo