Giá vàng trong nước liên tục sụt giảm, vẫn cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng

Sáng 28-4, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn và các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết quanh mức 166 triệu đồng/lượng mua vào, 168,5 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 300.000 đồng so với phiên trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được Công ty SJC giao dịch ở mức 165,5 triệu đồng/lượng mua vào, 168 triệu đồng/lượng bán ra - giảm khoảng 400.000 đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng giảm, nối dài đà đi xuống đã kéo dài khoảng 3 tuần gần đây.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng cùng ngày lùi về mức 4.678 USD/ounce (lúc 9 giờ, theo giờ Việt Nam), giảm hơn 10 USD/ounce so với đầu ngày. Đây là vùng giá thấp nhất trong khoảng một tháng trở lại đây.

So với vùng đỉnh gần 4.900 USD/ounce thiết lập trong tháng 4-2026, giá vàng thế giới hiện đã giảm hơn 230 USD/ounce, tương đương 7,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm liên tiếp

Diễn biến đi xuống của giá kim loại quý diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô tiếp tục tăng và đồng USD duy trì ở mức cao. Cụ thể, dầu Brent đang giao dịch quanh mức 109 USD/thùng, tăng 0,7%; trong khi chỉ số đồng USD (DXY Index) giữ ở khoảng 98,5 điểm - mức cao nhất trong nhiều tuần.

Dù giá vàng đang suy yếu, một số tổ chức vẫn đưa ra dự báo về triển vọng trung hạn sẽ tăng. Theo đó, mức đỉnh của giá vàng trong vòng 12 tháng tới có thể lên tới 5.500 USD/ounce và dự báo kết thúc năm ở trên mốc 5.000 USD/ounce.

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, ông Lorenzo Portelli, Trưởng Bộ phận Chiến lược Tài sản đa ngành - Viện Đầu tư Amundi, cho rằng cú sốc năng lượng hiện nay liên quan đến xung đột tại Iran chỉ tác động ngắn hạn đến lạm phát. Trong vòng 12 tháng tới, ông vẫn giữ quan điểm lạc quan với giá vàng và nhận thấy dư địa tăng lên vùng 5.500 USD/ounce.

Theo chuyên gia này, dù lạm phát lõi tại Mỹ vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang (FDE) nhưng vẫn nằm trong vùng kiểm soát, khiến FED chưa cần thay đổi đáng kể lộ trình cắt giảm lãi suất. Trong bối cảnh đó, nếu đồng USD suy yếu trong thời gian tới, giá vàng sẽ có thêm động lực phục hồi.

Bên cạnh đó, giá vàng hiện vẫn thấp hơn khoảng 15% so với mức đỉnh ghi nhận vào tháng 1-2026, cho thấy phần lớn thông tin bất lợi đã được thị trường phản ánh.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 149 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.