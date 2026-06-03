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Kinh tế

Giá vàng hôm nay 3-6: Tiếp tục xu hướng giảm

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm trong khi đồng USD mạnh lên và giá dầu thô tăng nóng.

Giá vàng hôm nay 3-6: Tiếp tục xu hướng giảm - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay lại suy yếu

Khoảng 6 giờ ngày 3-6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.490 USD/ounce, giảm khoảng 52 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua là 4.542 USD/ounce.

Tuy nhiên, nếu so với mức giá cùng thời điểm hôm qua (4.482 USD/ounce), thì giá vàng hôm nay tăng nhẹ 8 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích, đà giảm của giá vàng chủ yếu xuất phát từ sức mạnh của đồng USD và đà tăng của giá dầu thô, dù được hỗ trợ phần nào bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.

Cụ thể, giá dầu thô tiếp tục tăng lên 93 USD/thùng do căng thẳng địa chính trị tại eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về việc mở lại eo biển vẫn chưa có tiến triển rõ ràng. Tỷ lệ kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài và việc mở cửa hoàn toàn eo biển trong tháng 6 đã giảm so với cuối tháng 5.

Hiện tại, tác động đến thị trường vàng gồm 2 yếu tố trái chiều: rủi ro địa chính trị chưa được giải quyết hỗ trợ tâm lý phòng thủ, nhưng sức mạnh của đồng USD và giá dầu tăng đang tạo áp lực kìm hãm đà tăng của kim loại quý này.

Dù giá dầu tăng và đồng USD mạnh lên, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Chỉ số S&P 500 tăng 0,1% lên 7.609 điểm, Nasdaq tăng gần 0,1% lên 27.093 điểm, Dow Jones tăng 228 điểm (0,4%), lên 51.307 điểm. Nhiều người đã bán vàng, dịch chuyển vốn sang cổ phiếu, khiến giá vàng hôm nay gánh thêm sức ép đi xuống.

Giá vàng hôm nay 3-6: Tiếp tục xu hướng giảm - Ảnh 2.

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