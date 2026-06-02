Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm sâu, xuống thấp nhất từ đầu năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm sâu, xuống thấp nhất từ đầu năm

Thái Phương

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch sáng nay, 2-6, giảm thêm 1 triệu đồng/lượng, lùi về mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026; giá bạc cũng suy yếu

Sáng 2-6, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều doanh nghiệp niêm yết mua vào 154,5 triệu đồng/lượng, bán ra 157,5 triệu đồng/lượng - giảm 1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. 

TIN LIÊN QUAN

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại cũng được điều chỉnh còn 154,3 triệu đồng/lượng mua vào, 157,4 triệu đồng/lượng bán ra - giảm mạnh 1 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới suốt 1 tháng qua. Với diễn biến hiện tại, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Giá vàng hôm nay 2 - 5 giảm sâu , SJC thấp nhất năm 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước giảm suốt 1 tháng qua

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch ở quanh vùng 4.484 USD/ounce, ổn định so với buổi sáng nhưng giảm mạnh so với phiên trước. Giá vàng cũng rớt khỏi mốc 4.500 USD/ounce.

Cùng xu hướng, giá bạc cũng điều chỉnh nhưng tốc độ chậm hơn. Sáng nay, giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 75,3 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước.

Ở thị trường trong nước, sáng nay, các công ty SACOMBANK-SBJ, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá bạc miếng các loại quanh 2,84 triệu đồng/lượng mua vào, 2,94 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 10.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc ký, bạc thỏi các loại cũng được nhiều doanh nghiệp giao dịch ở mức 76 triệu đồng/kg mua vào, 78,4 triệu đồng/kg bán ra - giảm hơn 400.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng hôm nay 2 - 5 giảm sâu , SJC thấp nhất năm 2026 - Ảnh 3.

Giá bạc cũng suy yếu

Theo giới phân tích, giá dầu thô và đồng USD duy trì ở mức cao là những yếu tố khiến giá vàng, bạc giảm trở lại. Giá kim loại quý vốn nhạy cảm trước những thông tin liên quan tình hình chiến sự ở Trung Đông, khi Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào trong việc mở lại eo biển Hormuz.

Chưa kể, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 4,5%, cùng với đồng USD mạnh hơn, đã tạo áp lực bán lên vàng - tài sản thường được coi là nơi trú ẩn vốn an toàn.

Giá vàng hôm nay 2 - 5 giảm sâu , SJC thấp nhất năm 2026 - Ảnh 4.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay, 2-6: Điều gì khiến giá đảo chiều giảm mạnh?

Giá vàng hôm nay, 2-6: Điều gì khiến giá đảo chiều giảm mạnh?

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay đảo chiều đi xuống khi giá dầu thô tăng vọt, căng thẳng đại chính trị giữa Mỹ và Iran chưa được giải quyết

Tối 1-6, giá vàng giảm rất nhanh, bạc lại gây bất ngờ

(NLĐO) - Trong khi giá vàng giảm tiếp hàng chục USD/ounce, bạc tăng trở lại trên thị trường quốc tế. Giá vàng miếng SJC chỉ còn 158,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 1-6: Vừa mở cửa, vàng và bạc cùng đi xuống

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay đi xuống cùng với bạc khi đồng USD, giá dầu thô tăng trở lại.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng pnj giá vàng giá bạc hôm nay giá bạc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo