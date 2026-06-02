Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm sâu, xuống thấp nhất từ đầu năm

Sáng 2-6, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều doanh nghiệp niêm yết mua vào 154,5 triệu đồng/lượng, bán ra 157,5 triệu đồng/lượng - giảm 1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại cũng được điều chỉnh còn 154,3 triệu đồng/lượng mua vào, 157,4 triệu đồng/lượng bán ra - giảm mạnh 1 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới suốt 1 tháng qua. Với diễn biến hiện tại, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Giá vàng trong nước giảm suốt 1 tháng qua

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch ở quanh vùng 4.484 USD/ounce, ổn định so với buổi sáng nhưng giảm mạnh so với phiên trước. Giá vàng cũng rớt khỏi mốc 4.500 USD/ounce.

Cùng xu hướng, giá bạc cũng điều chỉnh nhưng tốc độ chậm hơn. Sáng nay, giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 75,3 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước.

Ở thị trường trong nước, sáng nay, các công ty SACOMBANK-SBJ, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá bạc miếng các loại quanh 2,84 triệu đồng/lượng mua vào, 2,94 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 10.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc ký, bạc thỏi các loại cũng được nhiều doanh nghiệp giao dịch ở mức 76 triệu đồng/kg mua vào, 78,4 triệu đồng/kg bán ra - giảm hơn 400.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc cũng suy yếu

Theo giới phân tích, giá dầu thô và đồng USD duy trì ở mức cao là những yếu tố khiến giá vàng, bạc giảm trở lại. Giá kim loại quý vốn nhạy cảm trước những thông tin liên quan tình hình chiến sự ở Trung Đông, khi Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào trong việc mở lại eo biển Hormuz.

Chưa kể, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 4,5%, cùng với đồng USD mạnh hơn, đã tạo áp lực bán lên vàng - tài sản thường được coi là nơi trú ẩn vốn an toàn.



