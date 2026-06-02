Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 2-6: Điều gì khiến giá đảo chiều giảm mạnh?

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay đảo chiều đi xuống khi giá dầu thô tăng vọt, căng thẳng đại chính trị giữa Mỹ và Iran chưa được giải quyết

Giá vàng hôm nay, 2-6: Đảo chiều giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay lao xuống

Khoảng 6 giờ ngày 2-6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.482 USD/ounce, giảm 38 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua là 4.520 USD/ounce.

Tuy nhiên, nếu so với mức giá mở cửa hôm trước (4.540 USD) thì giá vàng hôm nay giảm tới 58 USD/ounce.

Sự sụt giảm của giá vàng hôm nay chủ yếu xuất phát từ đà tăng mạnh của giá dầu thô (92 USD/thùng), sau khi Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận nào trong cuối tuần qua về việc mở lại eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, lãi suất trái Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,5%, cùng với đồng USD mạnh hơn, đã tạo áp lực bán lên vàng – tài sản thường được coi là "nơi trú ẩn an toàn".

Bất chấp cú sốc giá năng lượng, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đóng cửa ở mức kỷ lục mới, góp phần tạo sức ép lên giá vàng hôm nay.

Nhiều người đã dịch chuyển vốn từ vàng sang cổ phiếu khi chỉ số S&P 500 tăng lên 7.599 điểm, Dow Jones tăng 0,1% lên 51.078 điểm, và Nasdaq Composite tăng 0,4% lên 27.086 điểm.

Giới phân tích nhận định thị trường vàng sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến đàm phán Mỹ - Iran, các dữ liệu kinh tế quan trọng sắp tới của Mỹ để đánh giá xu hướng tiếp theo.

Trong nước, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều doanh nghiệp niêm yết mua vào 155,5 triệu đồng/lượng, bán ra 158,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng qua.

Giá vàng nhẫn và trang sức các loại cũng được điều chỉnh giảm về 155,3 triệu đồng/lượng mua vào, 158,4 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn nửa triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng hôm nay, 2-6: Đảo chiều giảm mạnh - Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay 1-6: Vừa mở cửa, vàng và bạc cùng đi xuống

Giá vàng hôm nay 1-6: Vừa mở cửa, vàng và bạc cùng đi xuống

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay đi xuống cùng với bạc khi đồng USD, giá dầu thô tăng trở lại.

Giá vàng hôm nay 31-5: Ba tuần, người mua vàng miếng SJC, vàng nhẫn lỗ gần chục triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng thế giới tăng trở lại trong khi giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp tuần thứ 3, lùi sâu khỏi mốc 160 triệu đồng/lượng.

Sáng 30-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rút ngắn cách biệt với giá thế giới

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại lên 159 triệu đồng/lượng.

